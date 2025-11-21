Житель Саратова пойдет под суд за передачу мопеда 13-летнему сыну

Заводской районный суд Саратова рассмотрит в отношении 47-летнего жителя областного центра уголовное дело о вовлечении 13-летнего сына в совершение противоправных действий (ч. 1 ст. 151.2 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Согласно релизу, фигурант приобрел и передал в пользование своему 13-летнему сыну мопед. При этом он знал, что для управления им требуются права категории «М» и определенные навыки вождения.

19 июля этого года подросток управлял мопедом и совершил ДТП, в результате чего получил травмы, которые оценили как легкий вред здоровью. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд на рассмотрение.

Павел Фролов