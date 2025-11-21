И.о. вице-премьера Башкирии Марзаев зааплодировал после вынесения приговора

Исполняющий обязанности заместителя главы правительства Башкирии Алан Марзаев пил кофе, пока слушал свой приговор, а дослушав начал аплодировать.

Ленинский районный суд Уфы приговорил Алана Марзаева к 13 годам колонии и штрафу в размере 560 млн руб. по делу о получении взятки в 37 млн руб.

Адвокат осужденного Расим Гарифуллин сообщил ТАСС, что его подзащитный считает дело политическим, уверен в своей невиновности и намерен обжаловать приговор.

Алан Марзаев был арестован в сентябре 2024 года. Гособвинение просило приговорить его к 14 годам колонии строгого режима со штрафом в десятикратном размере взятки — свыше 560 млн руб.