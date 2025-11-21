ПСБ прошел сертификацию платформы Changellenge и получил статус «Работодатель нового поколения», который подтверждает, что работа в банке отвечает ценностям и ожиданиям молодых специалистов. В коллективе ПСБ представлены разные поколения, более 20% сотрудников — специалисты до 30 лет. ПСБ также реализует программы, направленные на привлечение и развитие молодежи, только получающей среднее профессиональное или высшее образование. Банк сотрудничает со 130 ведущими профильными учебными заведениями разных регионов России.

Все больше москвичей выбирают в качестве новогодних подарков спортивные товары. Этой осенью интернет-трафик на сайты профильных магазинов вырос на 10%, а продажи на торговых платформах — почти на 20%, подсчитали аналитики «МегаФона» на основе обезличенных данных пользователей и сервиса аналитики маркетплейсов. В течение года было зафиксировано несколько всплесков интереса к спортивным товарам. Эксперты отметили рост посещаемости в мае, когда многие готовились к лету. Вторая волна интереса была зафиксирована в сентябре с началом делового сезона, а третья пришлась на предновогодний период и время старта активных распродаж.

Альфа-банк запустил трансграничный электронный документооборот с Республикой Беларусь. Теперь банк может обмениваться документами со своими белорусскими партнерами в полностью цифровом формате. Ранее процесс подписания документов с контрагентами из Беларуси занимал до двух недель и требовал бумажных оригиналов документов, курьерской доставки и ручной обработки. Благодаря интеграции российской и белорусской ЭДО-инфраструктур, весь цикл от создания до подписания занимает менее двух минут. Решение работает для всех текущих и потенциальных клиентов банка и охватывает ключевые направления сотрудничества.