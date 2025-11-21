Полиция выясняет обстоятельства ДТП с пострадавшей девушкой в Волгограде

В Центральном районе Волгограда в ДТП пострадала девушка-пешеход. Об этом сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

Дорожная авария произошла в 10:52 сегодня, 21 ноября, напротив дома № 10 по ул. Краснознамеская. Там водитель автомобиля «Форд Мондео» сбила девушку-пешехода, переходившую проезжую часть по регулируемому пешеходному переходу.

В результате аварии пешехода увезли в медучреждение. Сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Павел Фролов