На Ставрополье 9,7 тысяч га посевов озимого ячменя поражены гельминтоспориозом

Специалисты Ставропольского филиала Россельхозцентра обследовали более 22 тыс. га посевов озимого ячменя в регионе и выявили поражение листостебельными заболеваниями на площади 9,7 тыс. га, сообщили в ведомстве.

Фото: Пресс-служба филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по Ставропольскому краю

Особую тревогу вызывают гельминтоспориозные пятнистости, которые обнаружены на 7 тыс. га (темно-бурый гельминтоспориоз) и 5 тыс. га (сетчатый гельминтоспориоз). Болезнь развивается из-за погодных факторов — перепадов температур, дождей, туманов и рос, а источником инфекции считаются растительные остатки и зараженные семена.

Озимый ячмень находится сейчас на фазах 2–4 листа — ключевом уязвимом периоде всходов и кущения. Темно-бурый гельминтоспориоз губит ростки, заменяя три корешка одним, вызывая темные продольные пятна на корнях и листьях, искривления растений и их гибель. Сетчатый гельминтоспориоз проявляется овальными бледно-желтыми или бурыми пятнами с характерным сетчатым рисунком. Заболевание снижает фотосинтетическую активность, уменьшая накопление глюкозы и снижая шансы растений на успешную перезимовку.

Химические фунгициды, традиционный метод борьбы, малоэффективны при нынешних температурных перепадах и могут создать дополнительный стресс у растений, к тому же их применение дорогостояще. Специалисты Россельхозцентра рекомендуют применять биологические препараты, которые эффективно работают при низких положительных температурах, эколого безопасны и повышают устойчивость растений к инфекциям и неблагоприятным условиям.

В Ставропольском крае биологические средства уже доказали эффективность и получили активное применение аграриями, что способствует снижению распространения болезней и сохранению посевов озимого ячменя в сложных климатических условиях региона.

Станислав Маслаков