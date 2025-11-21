Более 3 млн детей в России обучаются родным языкам

Более 3 млн детей обучаются в российских образовательных учреждениях родным языкам, из них более 2,5 млн — в рамках предметного цикла, остальные проходят изучение языков на уровне факультативных занятий. Такие данные на заседании Совета по межнациональным отношениям в Совфеде представил замминистра просвещения Александр Бугаев. Он отметил, что всего в образовательных учреждениях страны числятся 18 млн детей, т.е. 12% из них обучаются родным языкам.

По его данным, сейчас программы по 75 родным языкам реализуются в организациях 64 субъектов РФ. Всего в процесс популяризации и изучению языков включены 25 тыс. учреждений (в том числе дошкольных). Господин Бугаев также указал на рост числа педагогов, преподающих такие предметы, — их число выросло на 24% по сравнению с прошлым годом и составляет 32 тыс.

В федеральном перечне учебников сейчас числятся 500 учебников по 32 родным языкам. Те языки, которые не представлены в этих учебниках, преподаются по учебным пособиям, указал господин Бугаев.

Согласно нормативным актам Минпросвещения, в школах ученики осваивают родные языки как отдельные учебные предметы и во время внеурочных занятий. В зависимости от школы ведется обучение русскому языку как государственному языку РФ; русскому языку как родному языку; обучение родному языку, имеющему статус государственного языка республики; обучение родному языку этнических меньшинств (например, татарскому в Башкортостане, удмуртскому — в Татарстане); обучение родным языкам коренных малочисленных народов Севера, Сибири и Дальнего Востока. В некоторых регионах (например, в Башкирии и Якутии) помимо предмета «Родной язык» введена дисциплина «Государственный язык республики РФ».

Полина Мотызлевская