Двое астраханцев попали под следствие за незаконную перевозку осетра

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области возбудил в отношении двух местных жителей уголовное дело по факту незаконной перевозки рыбы осетровых видов (ч. 3 ст. 258.1 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Согласно релизу, фигуранты незаконно перевозили рыбу на легковом автомобиле. Инспекторы ДПС остановили их транспортное средство на автодороге «Володарский — Цветное», в районе села Крутое Володарского района, и нашли в нем две тушки русского осетра, который относится к особо ценным видам, находящимся под специальной охраной.

Фрагменты рыбы изъяли. Следствие выясняет все обстоятельства произошедшего в рамках уголовного дела.

Павел Фролов