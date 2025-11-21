В Самаре управляющую компанию после жалоб жильцов оштрафовали за опасные лифты

Жильцы дома №194 на улице Ташкентской в Самаре пожаловались на нарушения в сфере ЖКХ в прокуратуру. Она провела проверку с сотрудниками Ростехнадзора, и информация подтвердилась. Об этом сообщает прокуратура.

Выяснилось, что лифты в доме не соответствуют техническим требованиям. Специалисты зафиксировали недопустимую осадку канатов и отсутствие сведений о проверках в паспорте оборудования.

После вмешательства прокуратуры управляющая компания обследовала лифты, обновила паспорта и закупила необходимые детали. В отношении должностного лица ООО «Коммунресурс» было возбуждено дело по ст. 9.1.1 КоАП РФ. Виновного оштрафовали на 20 тыс. руб.

Георгий Портнов