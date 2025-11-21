По реабилитирующим основаниям в России прекращается 0,1% уголовных дел

По итогам 2024 года российские суды прекратили по реабилитирующим основаниям 671 из 651,3 тыс. поступивших к ним на рассмотрение уголовных дел, то есть 0,1%. Об этом рассказал заместитель заведующего по уголовным делам МГКА «Бюро адвокатов «Де-юре» Александр Погодин на конференции «Уголовная и субсидиарная ответственность менеджмента и собственников бизнеса», организованной ИД «Коммерсантъ».

По данным адвоката, за 2024 год было осуждено 534,4 тыс. лиц (78,69%), оправдано — 1,8 тыс. (0,27%). 124,2 тыс. уголовных дел было прекращено по различным основаниям (18,28%), 10,3 тыс. — возвращено прокурору (1,58%).

Таким образом, в результате оправдания и прекращения дел по реабилитирующим основаниям «из жерновов правоохранительной системы» сумели выбраться 2,5 тыс. человек. «Где-то 0,38%. Грубо говоря, 1 из 263»,— резюмировал господин Погодин.