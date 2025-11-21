Александр Розенбаум, «Пещерные мамы» и «Стометровка»

В Челябинске на ближайшей неделе пройдут концерты Александра Розенбаума, симфонического оркестра имени Евгения Светланова, заслуженного артиста РФ Виктора Зинчука, Олега Митяева, группы Drummatix и оркестра Cagmo. В театрах представят спектакли «Мастер и Маргарита», «Пещерные мамы» и «Домик на окраине». В Челябинске также пройдет форум «Нескучные потомки», посвященный поиску предков и составлению родословной, а также выставка изделий ручной работы. В кинотеатрах покажут фильмы «Умри, моя любовь», «Есть только МиГ» и мультфильм «Стометровка».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Артист Александр Розенбаум

Фото: Диана Миндубаева, Коммерсантъ Артист Александр Розенбаум

Фото: Диана Миндубаева, Коммерсантъ

Концерты

В концертном зале имени Прокофьева 22 ноября выступит заслуженный артист России Виктор Зинчук с программой «Неоклассика и не только». Он исполнит авторскую музыку из альбомов «Времена года», «Вариации на славянскую тему» и «Прощание», а также композиции Людвига ван Бетховена, Вольфганга Амадея Моцарта, Иоганна Себастьяна Баха, Михаила Огинского, Михаила Глинки и Сергея Рахманинова в собственной интерпретации. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 3,2 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 25 ноября выступит оркестр Cagmo. В этот раз он представит симфонию Linkin Park при свечах. Гости концерта смогут услышать такие знаменитые песни группы, как Numb, In The end, Faint, What I’ve Done, Bleed it Out и другие в оркестровых аранжировках. Концерт пройдет в сопровождении тысячи свечей. Стоимость билета от 2,8 тыс. до 5,3 тыс. руб. 6+

Во Дворце культуры железнодорожников 26 ноября пройдет концерт «Что с нами происходит» народного артиста РФ Олега Митяева. Название для выступления вдохновлено песней музыканта, посвященная писателю Василию Шукшину. Олег Митяев исполнит на концерте песни, которые еще не были записаны в студии, а также уже полюбившиеся поклонникам композиции. Стоимость билета от 2,7 тыс. до 4,5 тыс. руб. 12+

В театре оперы и балета имени Михаила Глинки 27 ноября выступит певец Александр Розенбаум. В репертуаре артиста более 800 песен, его творчество отличается разнообразием жанров и стилей. Полюбившиеся ему поклонникам композиции он исполнит на предстоящем концерте. Стоимость билета от 5 тыс. до 10 тыс. руб. 12+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вокалистка группы Drummatix Катя Бардыш

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Вокалистка группы Drummatix Катя Бардыш

Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

В клубе Ozz 27 ноября пройдет выступление группы Drummatix. Их творчество хорошо известно любителям хип-хоп, этно- и рок-музыки. Группа отправляется в большой тур по городам России, чтобы презентовать новый альбом «Лабиринт». Стоимость билета от 2,2 тыс. до 4 тыс. руб. 16+

В концертном зале имени Прокофьева 27 ноября выступит государственный академический симфонический оркестр имени Евгения Светланова. На сцену также выйдет народный артист России, скрипач Вадим Репин. В программу концерта вошли композиции «Памяти ангела» Альбана Берга и симфония №4 до минор Дмитрия Шостаковича. Стоимость билета от 2,2 тыс. до 5 тыс. руб. 6+

Спектакли

В mini театре 23 ноября покажут спектакль «Пещерные мамы». Три одинокие женщины на краю земли. У каждой из них своя история, тайна, свое горе и своя несбывшаяся мечта. Но есть нечто, объединяющее и удерживающее их здесь. Стоимость билета 900-1000 руб. 18+

В МТС Live Холле 24 ноября московский Театр комедии представит спектакль «Мастер и Маргарита» по одноименному роману Михаила Булгакова. На сцене развернется известный многим сюжет об обреченной любви и выходках свиты Воланда. Роль Маргариты сыграет Мирослава Карпович. Стоимость билета от 2 тыс. до 4 тыс. руб. 16+

В «Новом художественном театре» 28 ноября покажут спектакль «Домик на окраине» по пьесе Алексея Арбузова. Это история о людях, на долю которых выпали трудные испытания военного тыла, переплетении судеб, вынужденном взрослении на фоне ужасающих событий войны. Стоимость билета 500-600 руб. 16+

Городские мероприятия

Во Дворце культуры металлургов 23 ноября пройдет форум «Нескучные потомки». Он будет интересен тем, кто хочет узнать больше о своих предках и составлении родословной. На форуме организуют лекции краеведов, генеалогов, учителей, археологов, в том числе сотрудников музея-заповедника Аркаим» и многих других. Челябинцам расскажут, как работать с архивными документами и проведут мастер-классы. Мероприятие продлится с 10 до 18 часов. Вход бесплатный, по регистрации.

Выставки

В выставочном зале Союза художников с 20 по 23 ноября проходит выставка и ярмарка ручных работ локальных мастеров и брендов. Челябинцы смогут посмотреть винтажные вещи, украшения, свечи, пледы, косметику и многие другие изделия. Стоимость билета на выставку 50-100 руб.

Кино

В киноцентре «Импульс» 22 ноября состоится премьера первого вертикального сериала, снятого на Южном Урале под названием «Альтер Эдик». Подросток, подвергающийся насмешкам в детском лагере, случайно переносится в альтернативную вселенную, где он самый классный и обожаемый всеми парень. Теперь ему предстоит спастись от собственной популярности и найти способ вернуться домой. Вход свободный по предварительной регистрации. 6+

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Актер Роберт Паттинсон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Актер Роберт Паттинсон

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

В кинотеатрах Челябинска с 27 ноября появится фильм «Умри, моя любовь» с Дженнифер Лоуренс и Робертом Паттинсоном в главных ролях. Главные герои Грейс и Джексон сбегают из Нью-Йорка в горы Монтаны, чтобы начать жизнь заново. Но постепенно их любовь сменяется одержимостью, а рай превращается в кошмар. 18+

В челябинских кинотеатрах с 27 ноября также можно посмотреть японский мультфильм «Стометровка». Школьник Тогаси — спринтер, которому с детства не было равных в беге на 100 метров. Но однажды в его школу переводится Комия, которого Тогаси начинает обучать правильной технике бега. Постепенно их дружба перерастает в соперничество, и спустя годы они встретятся на треке, чтобы выяснить, кто из них быстрее. 12+

С 27 ноября в кинотеатрах также появится фильм «Есть только МиГ». Действие кинокартины происходит в 1944 году. Летчик-истребитель Иван Поливанов после тяжелого ранения почти теряет зрение. Вскоре после выздоровления его назначают начальником ложного аэродрома — бутафорского сооружения, которое работает как отвлекающий маневр для врага. Иван Поливанов очень хочет вернутся «в небо». На аэродроме он находит старый самолет «МиГ», который решается отремонтировать. Главную роль сыграл Даниил Попов. 12+

Ольга Воробьева