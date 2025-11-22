Запущена рассрочка с первоначальным взносом от 5% на квартиры в ЖК «Станция Спортивная»

Компания «Суварстроит» объявила о запуске программы рассрочки для приобретения квартир в третьей очереди жилого комплекса «Станция Спортивная» с минимальным размером первоначального взноса 5%. Предложение стало выгодной альтернативой для покупателей в условиях, когда рыночные ипотечные ставки остаются на высоком уровне.



В рамках третьей очереди ЖК, сдача которой намечена на четвёртый квартал 2026 года, ведётся строительство двух домов — 3.3 и 3.4. Для будущих жителей будут доступны подземный паркинг на 584 машино-места, кладовые помещения и двухуровневые квартиры, закрытые дворы и развитая спортивная инфраструктура.

Программа рассрочки от «Суварстроит» предусматривает ряд условий для обеспечения гибкости расчётов. По завершении строительства у клиента есть возможность переоформить обязательства в ипотечный кредит по текущей рыночной ставке (или льготной ставке*). Альтернативным вариантом является продление срока рассрочки до 7 лет через вступление в жилищно-накопительный кооператив «Суварсоюз». Этот механизм также позволяет минимизировать риски в ситуации, когда банк отказывает в выдаче ипотечного кредита при сдаче дома**.

Рассрочка от застройщика также предоставляет возможности для клиентов, которые по различным причинам не используют ипотечное кредитование, в том числе ожидающих поступления средств от продажи другой недвижимости. Данный инструмент позволяет зафиксировать цену и условия сегодняшнего дня, не откладывая покупку на будущее, когда стоимость жилья может вырасти.

Статистика компании показывает, пиковая доля рассрочки в общем объёме сделок в 2025 году не превышала 37%, а на сегодняшний день этот показатель составляет не более 20%. Доля рассрочки снижается ввиду скорых изменений семейной ипотеки, покупатели стремятся как можно скорее решить свой жилищный вопрос, пока действуют старые программы.

* Полная стоимость кредита — 4,215% — 7, 131%. Ставка 3,9% годовых доступна в рамках программы АО «Альфа-Банк» «Семейная ипотека для семей с ребёнком до 7 лет и других категорий» с условием субсидирования процентной ставки застройщиком при приобретении строящегося жилья у юридического лица по ДДУ или готового жилья у застройщика-партнёра Банка со страхованием жизни здоровья заёмщика на срок кредитования от 36 до 360 месяцев и при первоначальном взносе от 20,1% от стоимости кредитуемого жилого помещения. Минимальная сумма кредита — 600 тыс. руб. Максимальный размер кредита — до 6 000 000 руб. при покупке жилья. Валюта — рубли РФ. Кредит предоставляется гражданам РФ, у которых имеется ребёнок, не достигший возраста 7 лет на дату заключения кредитного договора, гражданин РФ; либо имеется ребёнок, гражданин РФ, которому установлена категория «ребёнок-инвалид». Необходимо предоставление свидетельств о рождении и подтверждение гражданства всех детей. Дополнительные расходы: страхование и оценка объекта недвижимости, оформляемого в залог (тарифы зависят от индивидуальных особенностей заёмщика), нотариальное заверение документов, направление документов на гос. регистрацию ДДУ в электронном виде. Обеспечение по кредиту — залог кредитуемого объекта недвижимости. Итоговая сумма кредита определяется индивидуально, на основании оценки платёжеспособности и стоимости обеспечения заёмщика. Банк вправе отказать в выдаче кредита без объяснения причин. Изменение условий — Банком в одностороннем порядке. Предложение действительно в период с 04.07.2025 по 31. 12.2025. Подробнее об условиях кредитования, необходимых документах и ограничениях на alfabank.ru. Реклама. АО «Альфа-Банк». Генеральная лицензия Банка России №1326 от 16 января 2015 г. Предложение ограничено. Подробности в отделе продаж. **Для оформления членства в жилищном накопительном кооперативе «СУВАРСОЮЗ» понадобятся два документа — паспорт и ИНН, вступительный взнос в размере 50 000 рублей и ежемесячный членский взнос 2000 рублей. Покупатель сразу вносит первоначальный взнос в размере 30% либо накапливает его в течение 2 лет, после чего остаток суммы распределяется на срок до 7 лет и погашается равными долями (подробности на сайте suvarsoyuz.ru). Застройщики: ООО «СЗ «Станция Спортивная-2» (ЖК «Станция Спортивная», дом 2.2), ООО «СЗ «Станция Спортивная-3» (ЖК «Станция Спортивная», дома 3.3,3.4). Проектные декларации на сайте наш.дом.рф. ФЗ 214.

ООО «#СУВАРСНАМИ», ИНН 1684008783