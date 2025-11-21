Квартирный вопрос дошел до области

Спрос на жилье в Подмосковье за октябрь подскочил в полтора раза. А в годовом выражении рост двукратный, подсчитали в компании «Метриум». На первичном рынке за последний месяц было закрыто почти 6 тыс. сделок. В основном — с привлечением ипотечных кредитов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Именно грядущее ужесточение условий по ипотеке объясняет повышенный спрос на подмосковную недвижимость, пояснил директор по продажам компании «Метриум» Константин Шибецкий. Кроме того, он отметил довольно скромное предложение лотов в новостройках: «Беспрецедентно низкое количество предложений в Московской области. Одновременно выставляется порядка 44 тыс. лотов, а обычное количество лотов, которое было в продаже, — 48-50 тыс.

Основной интерес покупателей к объектам семейного типа обусловлен источником поступления денег на приобретение: 76% всего объема продаж — это ипотечные сделки.

Люди, конечно, торопятся зайти в семейную ипотеку, поскольку информация о пересмотре условий касается в первую очередь людей с небольшим количеством детей, как правило, с одним. Предполагается, что ставки будут изменены в меньшую сторону только для тех семей, в которых два, три и более детей, а родители с одним ребенком получат совершенно другие ставки. Отсюда и спрос. Дополнительный фактор — это депозиты. То есть ставки по депозитам уменьшаются, люди выходят из вкладов и перекладывают средства в недвижимость».

Аналитики отмечают рост покупок в подмосковных новостройках бизнес-класса и выше. Хотя доля пока невелика — 7%, но она уверенно увеличивается. Для сравнения: в начале года на этот сегмент приходилось только 5%. В столице на премиальные объекты приходится больше 40% сделок. Постепенно спрос будет смещаться с московских проектов в область, считают эксперты. Там уже стали появляться семейные кластеры для состоятельной аудитории.

Главное — добираться туда зачастую удобнее, чем до некоторых районов старой Москвы, отметила управляющий партнер инвестиционной группы Sesegar Ирина Жарова-Райт: «Транспортная доступность изменила восприятие карты жизни, то есть сейчас из "Москва-Сити" до проекта в Подмосковье можно гарантированно доехать меньше чем за 25 минут по платной дороге по проспекту Багратиона. Это гораздо более предсказуемо, чем поездка даже на окраину Москвы из, условно, Новой Москвы. Московская область дает свои привилегии с точки зрения удобства жизни, быта, в том числе за счет нового большого проекта в районе Ликино и еще нескольких проектов в районе платной дороги. Транспортная доступность дала этот прирост».

Стоимость квадратного метра жилья в Подмосковье за последний год выросла на 10%. Средневзвешенная ставка приблизилась к 210 тыс. руб. за кв. м. А в Москве «квадрат» стоит минимум 400 тыс. руб., и цена доходит до 2 млн руб., следует из данных компании «Град Девелопмент».

Светлана Белова