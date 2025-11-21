В Венгрии вскрыли римский саркофаг возрастом 1,7 тыс. лет

Венгерские археологи вскрыли римский саркофаг, пролежавший под землей около 1,7 тыс. лет, сообщает Associated Press. Ученые нашли хорошо сохранившийся скелет молодой женщины, одежду с золотыми нитями и множество артефактов.

Среди находок — два стеклянных сосуда, 140 монет, бронзовые фигурки, янтарные украшения и костяная шпилька. Дополнительно археологи извлекли слой земли из саркофага, надеясь найти другие украшения.

Ведущий археолог Габриэлла Феньеш отметила, что саркофаг был герметично запечатан, что позволило сохранить его содержимое в отличном состоянии. По ее словам, саркофаг был защищен металлическими зажимами и свинцом, что свидетельствует о глубокой любви и уважении со стороны родственников покойной.

Раскопки проводились в Обуде, районе Будапешта, где в III веке находилось римское поселение при лагере легионеров провинции Паннония. Помимо саркофага, археологи обнаружили римский акведук и восемь других захоронений.