В Димитровграде ушел из жизни тренер по хоккею с мячом Владимир Кузьмин

В Димитровграде 21 ноября скончался Владимир Кузьмин, мастер спорта СССР и обладатель знака «Отличник физической культуры России». Он работал тренером в Областной спортивной школе олимпийского резерва по хоккею с мячом.

С 1999 года Владимир Кузьмин возглавлял спортивный комитет Мелекесского района, а позднее стал тренером в СШОР по хоккею с мячом. Коллеги и ученики вспоминают его как высококвалифицированного специалиста, преданного своему делу, а также внимательного и терпеливого педагога.

Евгений Чернов