Песков о мирном плане Трампа и переговорах в «мегафонном режиме»

Песков: армия РФ должна убедить Зеленского, что лучше договориться сейчас

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия официально не получала мирный план администрации США из 28 пунктов. Также он сказал, что Кремль не будет вести переговоры в «мегафонном режиме», так как это может помешать урегулированию на Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

  • Официально не получали план США по украинскому урегулированию. Что-то вообще узнаем из прессы, хотя контакты с США сохраняются.
  • РФ предпочла бы считать «устранение раздражителей» между Россией и США и украинское урегулирование двумя разными треками.
  • Есть определенные соображения США насчет украинского урегулирования, но предметно сейчас ничего не обсуждается.
  • РФ остается на платформе обсуждений, состоявшихся в Анкоридже.
  • Контакты между РФ и США по Украине не прекращаются и не прекращались.
  • Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в «мегафонном режиме».
  • Встреча Путина и Трампа нужна, но ей предшествует большая работа
  • Эффективная работа вооруженных сил РФ должна убедить Киев, что лучше договариваться и делать это сейчас.
  • Продолжение боевых действий для украинского режима бессмысленно и опасно.
  • Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, а не ради процесса.
  • Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.

