Песков о мирном плане Трампа и переговорах в «мегафонном режиме»
Песков: армия РФ должна убедить Зеленского, что лучше договориться сейчас
Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия официально не получала мирный план администрации США из 28 пунктов. Также он сказал, что Кремль не будет вести переговоры в «мегафонном режиме», так как это может помешать урегулированию на Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
- Официально не получали план США по украинскому урегулированию. Что-то вообще узнаем из прессы, хотя контакты с США сохраняются.
- РФ предпочла бы считать «устранение раздражителей» между Россией и США и украинское урегулирование двумя разными треками.
- Есть определенные соображения США насчет украинского урегулирования, но предметно сейчас ничего не обсуждается.
- РФ остается на платформе обсуждений, состоявшихся в Анкоридже.
- Контакты между РФ и США по Украине не прекращаются и не прекращались.
- Кремль хочет, чтобы переговоры по Украине увенчались успехом, поэтому не будет вести их в «мегафонном режиме».
- Встреча Путина и Трампа нужна, но ей предшествует большая работа
- Эффективная работа вооруженных сил РФ должна убедить Киев, что лучше договариваться и делать это сейчас.
- Продолжение боевых действий для украинского режима бессмысленно и опасно.
- Россия открыта к мирным переговорам ради их успеха, а не ради процесса.
- Путин в пятницу проведет оперативное совещание с постоянными членами Совбеза.