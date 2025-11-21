Песков о мирном плане Трампа и переговорах в «мегафонном режиме»

Дмитрий Песков ответил на вопросы журналистов. Пресс-секретарь президента сообщил, что Россия официально не получала мирный план администрации США из 28 пунктов. Также он сказал, что Кремль не будет вести переговоры в «мегафонном режиме», так как это может помешать урегулированию на Украине. Главные заявления господина Пескова — в подборке «Ъ».

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

