СК начал проверку после гибели человека на пожаре под Пензой

Следствие приступило к проверке по факту гибели мужчины на пожаре в Сердобске Пензенской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по региону.

Пожар произошел накануне, 20 ноября, в нежилом доме по улице Гоголя. Погибшим оказался 63-летний мужчина. На теле выявили следы термического воздействия.

Согласно предварительным сведениям, пожар возник из-за неосторожного обращения с огнем при курении. Следствие выясняет все обстоятельства случившегося, назначена судебно-медицинская экспертиза. Как только проверка завершится, специалисты примут процессуальное решение.

Павел Фролов