Биометрия помогла выявить более 1,7 тыс. мигрантов с запретом на въезд в Россию

С начала эксперимента по сбору биометрических данных в России было выявлено более 1,7 тыс. иностранцев, которые пытались въехать в страну без разрешения. Об этом сообщил первый вице-премьер Денис Мантуров на заседании государственной пограничной комиссии.

Господин Мантуров назвал результаты эксперимента положительными и призвал распространить механизм на большинство пунктов пропусков в России (цитата по «РИА Новости»).

Эксперимент по сбору биометрических данных у прибывающих в Россию иностранцев регламентирован постановлением правительства РФ №1510 от 7 ноября 2024 года. На первом этапе — с 1 декабря по 30 июня 2025 года — биометрию сдавали все иностранцы, прибывающие в РФ через Шереметьево, Домодедово, Внуково и Жуковский, а также через пропускной пункт Маштаково в Оренбургской области.

В конце июня этого года начался второй этап эксперимента. В его рамках приезжие из безвизовых стран должны сдать биометрические данные в приложении ruID (минимум за 72 часа до приезда), сняв свою фотографию и записав образец голоса, а в России подтвердить эти данные в МФЦ.

В октябре правительство анонсировало третий этап эксперимента — с 1 декабря 2025 года до 30 июня 2026 года иностранцы из безвизовых стран должны будут «при наличии технической возможности» сдавать биометрические данные при прохождении государственной границы

Полина Мотызлевская