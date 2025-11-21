Хуснуллин назвал тревожной ситуацию с ипотекой в России

Вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что объем выдачи рыночной ипотеки в стране достиг рекордно низких значений за всю историю наблюдений. Текущее состояние рынка ипотечного кредитования он назвал тревожным.

«Правительство, чтобы не потерять темпы строительства, усилило меры по поддержке ипотеки с господдержкой <...>, этими элементами поддерживаем ту или иную отрасль, либо те или иные регионы»,— уточнил господин Хуснуллин в интервью телеканалу «Россия-24».

По словам вице-премьера, объем помощи в 2025 году стал беспрецедентным. Эти меры нацелены на сохранение темпов жилищного строительства и поддержки регионов.