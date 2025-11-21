Экс-главу Службы единого заказчика в Игре осудили после премирования самого себя

70–летнего бывшего руководителя муниципального предприятия «Служба единого заказчика» в поселке Игра осудили за хищение (ст. 160 УК) после премирования самого себя. Об этом сообщает объединенная пресс–служба судов Удмуртии.

Игринский райсуд Удмуртии установил, что подсудимый с целью личного обогащения назначал себе стимулирующие выплаты в виде премий в течение четырех лет, в 2020-2024 годах. Их сумма составила 742,3 тыс. руб. По данным УФСБ, премии выплачивались за счет средств, выделяемых из регионального бюджета на капремонт социальных объектов.

Подсудимый свою вину не признал. Судебная инстанция оштрафовала бывшего руководителя на 100 тыс. руб. Кроме того, был удовлетворен гражданский иск в пользу потерпевшей стороны на сумму ущерба.