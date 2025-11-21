Тольяттинцу из «дела Ларисы Долиной» грозят 6 лет колонии

Прокуратура запросила реальные сроки для обвиняемых в телефонном мошенничестве в отношении жителей РФ, среди которых — певица Лариса Долина. Свою позицию гособвинитель озвучил на процессе в Балашихинском городском суде Москвы. Об этом сообщил контрольный орган в пятницу, 21 ноября.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ Певица Лариса Долина

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Преступление инкриминируется четырем лицам, один из которых — 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Кроме него в преступлении обвиняются Анжела Цырульникова, Артур Каменецкий и Дмитрий Леонтьев.

По версии следствия обвиняемые звонили жертвам и убеждали их переводить деньги на «безопасные счета», а также отчуждать недвижимость. Вместе с Ларисой Долиной в списке потерпевших значатся глухонемая пенсионерка из Одинцово и жительница Балашихи.

Сумма ущерба, причиненного певице, превысила 300 млн руб. Она не только перевела деньги на указанные преступниками счета, но и осуществила сделку купли-продажи ее квартиры. Часть вырученных денег Лариса Долина передала Цырульниковой наличными, остальное перевела на подконтрольные счета обвиняемых. Затем Артур Каменецкий, Дмитрий Леонтьев и Андрей Основа обналичили средства.

