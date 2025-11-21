«Мураками», Udm Fashion Week и «Маленький принц»

В предстоящие выходные Ижевск ожидает насыщенная культурная программа. Московский театр имени Евгения Вахтангова поставит спектакль «Маленький принц» (0+). В местном музее покажут предметы императорской семьи Романовых из коллекции столичного музея просвещения. Российские fashion-дизайнеры, включая удмуртских модельеров, представят больше сотни костюмов. В кино — западные и отечественные фильмы, включая «Иллюзия обмана 3» (16+), «Хищник: Планета смерти» (18+) и «Август» (16+).

Показ спектакля «Маленький принц»

Театру нужна публика

22 ноября в ДК «Металлург» Московский театр имени Евгения Вахтангова представит спектакль «Маленький принц» (0+). Постановка по произведению французского писателя Антуана де Сент-Экзюпери предлагает зрителям всех возрастов отправиться в путешествие по планетам вместе с главным героем.

В Русском драматическом театре Удмуртии 22 ноября состоится комедия-детектив в двух действиях «Shear Madness» («Ножницы», 16+). Среди подозреваемых в загадочном убийстве зрители должны сами указать на виновного. Именно от реакции публики будет зависеть исход пьесы. Спектакль в конце XX века занесли в Книгу рекордов Гиннеса как самую «долгоиграющую» не музыкальную постановку.

В театре «Молодой человек» 22 ноября пройдет спектакль по мотивам сказки советского писателя Валентина Катаева «Цветик-семицветик» (6+). Зрители увидят историю о девочке Жене, получившей волшебный цветок с семью лепестками, исполняющими желания, и узнают, как важно использовать волшебство с умом и добротой.

Постановка по сказке «Конек-Горбунок»

Государственный Национальный театр Удмуртии 22 ноября представит сказку в двух действиях «Конек-Горбунок» (0+). Зрителей ждет история о приключениях Ивана-дурака и его волшебного конька, знакомство с Царь-девицей, Жар-птицей, Чудом-юдом рыбой-кит и Царем-самодуром.

Музей царских фигур

23 ноября в «Музее города Ижевска» (бывший выставочный центр «Галерея») откроется выставка «Царские реликвии» (0+). Она приурочена к 120-летию со дня рождения цесаревича Алексея Николаевича Романова. В экспозиции будут представлены предметы императорской семьи Романовых из коллекции московского музея просвещения «Книжная галерея Вольфсона».

В Национальном музее имени Кузебая Герда 22-23 ноября будут работать три выставки. Постоянная экспозиция «История и культура края VIII тысячелетия до н. э. — начала XX века н. э.» (6+) состоит из четырех разделов. Первый, созданный на основе археологических материалов, показывает основные этапы заселения и освоения края. Следующий раздел погружает в культуру удмуртов через предметы быта и искусства. Третий раздел воссоздает атмосферу традиционной ярмарки, четвертый — раскрывает роль заводов в истории региона.

Экспозиция «Природа Удмуртии»

Выставка «Природа Удмуртии» (6+) познакомит с природными ландшафтами и животным миром республики, а также раскроет тему взаимодействия человека с окружающей средой. Экспозицию составят более 1 тыс. предметов музейных фондов. У посетителей будет возможность увидеть уникальные экспонаты, в их числе копия скелета шерстистого носорога в натуральную величину.

Последняя выставка «Ижевские мотоциклы» (6+) посвящена мототехнике местного производства. На ней представлены модели «Иж» 1930–2000 годов из фондов музея и частных коллекций. Как отмечают организаторы, выставка — это не просто коллекция мототехники, а рассказ о жизни вокруг мотоциклов в разные эпохи. Посетители увидят реконструкцию кабинета конструктора Петра Можарова и погрузятся в субкультуру ижевских мотовладельцев конца 1980-х.

И рокеры, и хип-хоперы

Группа «Мураками» (12+) выступит с симфоническим оркестром 23 ноября в ДК «Металлург». Коллектив представит новый материал и классические хиты, в основном — лирические композиции. За время карьеры музыканты выпустили 12 студийных альбомов, live-альбом, сборник «ХХ лет. The Best» и около 20 видеоклипов. Симфорокеры на концерте представят новый материал.

Выступление группы «Мураками»

«Симфорок — это красивая коллаборация разных музыкальных миров. Мы, конечно, все уже привыкли к такому формату, но представляю, какой культурный шок вызвал рок-концерт Deep Purple с симфоническим оркестром в 1968 году. Именно им мы обязаны за появление такого понятия, как “симфорок”»,— рассказал гитарист «Мураками» Раиль Латыпов.

23 ноября в Nobel Concert Hall состоится совместный концерт хедлайнеров российского хип-хопа — групп АК-47 и TGK (18+). Мероприятие пройдет в рамках совместного тура по городам от Калининграда до Иркутска. В программе — новые релизы, совместные треки и классические хиты.

Трибьют-шоу «Невский проспект»

В баре «Пинта» на ул. Молодежной 23 ноября участники шоу «Ярче звезд» на телеканале ТНТ представят трибьют-шоу, посвященное творчеству известного коллектива «Невский проспект» (18+), в жанре «турбошансон». Будут исполнены популярные хиты и воссоздано звучание и атмосфера известной группы 1980-х.

22 ноября жители и гости Ижевска могут отправиться в Воткинск: в местном доме культуры «Юбилейный» состоится гала-концерт «Под звуки Чайковского» (6+). В конкурсе классического танца примут участие молодые артисты со всей России. На сцене представят классический балет. В числе участников — театр балета «Радуга» из Ижевска с «Китайским танцем» из балета «Щелкунчик», солист Московской Государственной академии хореографии Елисей Волков, который исполнит вариацию из балета «Спящая красавица». Участница конкурса Алена Костыгина из Калининграда выступит с Неаполитанским танцем из балета «Лебединое озеро».

Расскажут о наболевшем

В ижевском баре «Сегодня Можно» 22 ноября состоится мероприятие (18+), на котором четыре опытных комика расскажут свои лучшие шутки. А 23-го числа в караоке-баре «Огни» в импровизационном шоу (18+) комики предложат гостям посмеяться над жизненными затруднениями через интерактивное общение с залом. «На шоу вы можете свободно рассказать о своей проблеме или непростой ситуации, а комики попробуют заставить вас над ней посмеяться, ведь смех — лучшее лекарство»,— говорится в анонсе.

Выступление комика на стендап-шоу в Ижевске

Модный дом

22–23 ноября в Доме Дружбы народов состоится финал недели моды «Udm Fashion Week 2025» (18+). В рамках показа на 50-метровом подиуме будут представлены коллекции 150 моделей от удмуртских и российских дизайнеров. В завершение мероприятия пройдет праздничная вечеринка.

Что мотает кинолента

В кинотеатрах города в выходные, 22-23 ноября, представят продолжение западной кинофраншизы «Иллюзия обмана 3» (16+) о команде иллюзионистов-грабителей. Запланирован показ американского научно-фантастического боевика «Хищник: Планета смерти» (16+).

В местных кинозалах продолжится показ ряда российских фильмов. Один из них — военный триллер «Август» (16+) по мотивам романа Владимира Богомолова «В августе сорок четвертого», который расскажет об операции контрразведки в августе 1944 года.

Кадр из кинофильма «Август»

Продолжается кинопрокат приключенческого фильма «Горыныч» (6+) о моряке Алексее Алехине и его верном друге — маленьком драконе. После погружения на морское дно главный герой нашел портал в сказочный мир. В неопознанном княжестве он встречает фантастическое существо, которое привязывается к моряку и считает его своей матерью. Вместе они проходят через разные испытания, после чего Алексея Алехина ждет встреча с принцессой.

Фантазийная экранизация аудиоспектакля Владимира Высоцкого и Олега Герасимова 1976 года «Алиса в стране чудес» (6+) расскажет историю девочки-подростка, оказавшейся в волшебном мире. Попав в страну чудес, где время остановилось, школьница встречает своих знакомых в необычных образах. Ей нужно вернуться домой, но для этого необходимо преодолеть множество препятствий.

