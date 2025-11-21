Как действовать, если телефон и SIM-карта оказались в чужих руках

Ситуация, знакомая многим: телефон потерялся или, что еще хуже, его украли. В такой момент сложно предугадать, у кого окажется устройство и SIM-карта — у честного человека или у того, кто решит воспользоваться номером в корыстных целях. Поэтому лучше сразу действовать максимально оперативно, чтобы сохранить доступ к аккаунтам и деньгам. Cтарший эксперт МегаФона по расследованию фрод-инцидентов Борис Лопатин объясняет, как быстро вернуть контроль и какие настройки стоит включить заранее.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Первый ориентир — связь и уведомления. Если не удается дозвониться на свой номер с другого телефона, близкие говорят, что «абонент недоступен», действуйте незамедлительно. Через личный кабинет или по звонку в колл-центр с любого доступного номера попросите своего мобильного оператора немедленно приостановить обслуживание номера до выяснения ситуации. В офисе оператора номер перевыпускают на новую SIM/eSIM после подтверждения личности — имеет смысл заранее узнать адрес ближайшего офиса, держать под рукой документы.

Параллельно стоит закрыть доступ к данным. На iPhone и Android есть функция «Найти устройство» — через этот сервис можно поставить смартфон в режим пропажи, показать контакт для связи, выйти из аккаунтов, а при необходимости даже стереть данные. В банковские приложения и ключевые сервисы лучше зайти с домашней сети, сменить пароли, завершить активные сессии и проверить, не появились ли неизвестные устройства. На время разбирательства можно снизить лимиты на переводы или временно заморозить карты при признаках подозрительной активности — после восстановления номера все настройки можно будет вернуть. Предупредите ваш банк о сложившейся ситуации, особенно если на почту или в приложения приходят уведомления о входах с новых устройств или запросах на смену пароля. Проверьте вашу кредитную историю. Через Госуслуги можно узнать, в каких бюро она находится, далее отправить запрос непосредственно в эти бюро.

Есть несколько действий, которые изначально заметно снижают риски при утере сим-карты. Установите надежный пароль доступа к устройству, в котором находится сим-карта. Эксперт рекомендует также настроить вход по отпечатку пальца и Face ID. Задайте необходимое время в настройках устройства для автоматической блокировки экрана. Также установите пин-код на сим-карту, поскольку её могут переставить в другой телефон и попытаться получить доступ к аккаунтам владельца. Активируйте встроенные сервисы удаленного доступа (например, Локатор) и настройте резервное копирование. Важно также периодически чистить «резервные» контакты в аккаунтах и удалять устаревшие номера и почты, через которые можно восстановить доступ без вашего ведома.

Если телефон оформлен на ребенка или пожилого родственника, имеет смысл включить совместное управление номером в приложении оператора, активировать уведомления о подозрительных действиях и ограничить возможности по изменению настроек связи. Отдельно проговорите с близкими правила безопасности: коды подтверждения и пароли никому не сообщаются, даже если звонят «из службы безопасности».

Главная мысль проста: потеря телефона не так страшна для личных данных и финансов, если быстро «заморозить» номер у оператора, включить режим пропажи, сменить пароли и проверить устройства в аккаунтах. А заранее настроенные меры защиты и аккуратность с «публичностью» номера — ограничивают для злоумышленников возможности воспользоваться конфиденциальной информацией.

