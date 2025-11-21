Песков: действия российских Вооруженных сил должны принудить Украину к миру

Эффективная работа Вооруженных сил России должна убедить президента Украины Владимира Зеленского, что договариваться нужно сейчас. Об этом на брифинге заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

Господин Песков отметил, что по мере наступления российской армии на украинские территории у господина Зеленского уменьшается пространство для принятия решений. «Это именно принуждение Зеленского и его режима к мирному решению вопроса»,— сказал пресс-секретарь.

По мнению Дмитрия Пескова, продолжение боевых действий «опасно и бессмысленно» для украинской стороны. Он в очередной раз подчеркнул, что Россия готова к мирным переговорам.