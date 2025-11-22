Дайджест событий



В обзоре «Коммерсантъ Стиль» — события прошедшей недели: красивые партнерства, новогодние капсулы, яркие запуски и новые открытия.

Русские сезоны All We Need

Новогодняя коллекция российской марки одежды All We Need вдохновлена эпохой начала ХХ века, «Русскими сезонами» Сергея Дягилева, творчеством Льва Бакста. Дизайнеры бренда переосмыслили костюмы танцовщиц той эпохи, создав комфортные, элегантные образы. В коллекцию вошли: юбка и брюки из органзы, атласные платья и топы с кружевом, жакеты и платья из хлопкового бархата, комплекты из пушистой ткани оттенка Ballerina Pink.

Love Republic и Lumisfera празднуют гедонизм

Российская марка одежды Love Republic и концертный проект Lumisfera объединились для создания музыкального концепта Midnight Affair. В рамках партнерства до конца декабря особняк Смирнова на Тверском бульваре будет принимать гостей для знакомства с новой коллекцией одежды Love Republic Evening и симфоническим перформансом, где известные мелодии и хиты переложены на оркестровые партитуры в праздничной новогодней эстетике. Специально для коллаборации Love Republic подготовил праздничную капсулу Evening с нарочито драматичными и театральными моделями, такими как ободки-вуали, платья с бантами, прозрачные брюки, платья baby-doll. Перформансы Midnight Affair в Доме Смирнова будут доступны для широкой публики 1, 2, 16 и 25 декабря.

Шелковый путь Present & Simple

Новогодняя коллекция российской марки одежды Present & Simple создавалась в московском и миланском офисах компании из тканей, навеянных Востоком,— шелк, тафта и жаккард в насыщенных оттенках: ищите трендовые брюки-алладины, пышные юбки из тафты в ярких тонах и изящные костюмы. Героиней рекламной съемки коллекции стала модель Алекс, которая на неделях моды в Милане и Париже сезона Spring—Summer 2026 открывала показ Dries Van Noten и участвовала в показах брендов первой величины — Valentino, Moschino, Maison Margiela, Victoria Beckham, Giambattista Valli.

Luni выходит в офлайн

Российский бренд технологичных бьюти-продуктов Luni открыл поп-ап пространство в ТЦ «Авиапарк». Здесь можно самостоятельно или при содействии стилиста сделать укладку на удобный автоматический стайлер Luni 2.0 и сразу запечатлеть результат в фирменной фотобудке.

Гастро- и велнес-коллаборация Made in Russia

В ресторанах сети «Магадан» по всей России проходит совместный проект IT-компании «Исходный код», винодельни Chteau le Grand Vostock и холдинга Pinskiy & CO. Коллаборация объединяет технологии, гастрономию и велнес-культуру под идеей Made in Russia. Гости ресторанов смогут попробовать сет из морепродуктов с сопровождением вин Chteau le Grand Vostock (винодельни из Краснодарского края), а также принять участие в беспроигрышной лотерее. Главный подарок — первое smart-кольцо российского производства KOD, созданное для мониторинга психоэмоционального состояния, отслеживания биометрических показателей, уровня стресса и качества сна. Коллаборация продлится до 17 декабря.

Детские программы «ГЭС-2» и Lime

Дом культуры «ГЭС-2» и Lime запустили серию детских мастер-классов «Принты и чудики», на которых можно научиться создавать футболки с индивидуальными принтами. Проект направлен на развитие совместного творчества детей и родителей. Занятия будут проходить в Мастерской Ателье — игровом пространстве «ГЭС-2». Программа включает две части: в первой участники вместе с художницей Екатериной Дорохиной будут разрабатывать идею и дизайн рисунка, а во второй — познакомятся с техниками шелкографии и DTF-печати и нанесут созданный принт на футболку под руководством дизайнера Михаила Ильина. Мастер-классы бесплатные. Они будут проходить раз в две недели по средам с 18:00 до 20:00. Участвовать могут дети от шести лет вместе с родителями.

