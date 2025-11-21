У Ирана раздвоение столичности

У Ирана нет другого выбора, кроме как перенести свою столицу из Тегерана. Об этом заявил в четверг, 20 ноября, президент Исламской Республики Масуд Пезешкиан, рассуждая об ухудшающемся дефиците водных ресурсов. Комментарии главы исполнительной власти прозвучали девять дней спустя после того, как его администрация объявила: вопрос с переездом столицы снят с повестки дня. Двусмысленные сигналы могут отражать раскол внутри иранской элиты. В этих обстоятельствах власти уже задумались о возобновлении переговоров с администрацией президента Дональда Трампа. Соответствующее послание было передано Белому дому через Саудовскую Аравию.

Масуд Пезешкиан назвал перенос столицы Ирана необходимостью. «Реальность такова, что у нас больше нет выбора,— заявил президент Исламской Республики, выступая 20 ноября в городе Казвин.— Защита окружающей среды — это не шутка, и игнорировать это — значит подписать себе приговор».

Президент Пезешкиан пояснил, что над Тегераном нависла катастрофа, потому что почва в некоторых районах столицы ежегодно оседает на 30 см, а запасы питьевой воды стремительно сокращаются.

Он подчеркнул, что причина кроется не только в климатических изменениях, но и в неэффективном менеджменте. Отдельно президент Ирана добавил, что на перенос столицы необходим крупный бюджет. Если бы он был, процесс бы уже был завершен, рассудил он.

Впрочем, вероятно, что другим серьезным препятствием является несогласие с таким радикальным сценарием части иранской элиты. Из предыдущих заявлений господина Пезешкиана, например, следовало, что идею с переносом пока не одобряет верховный лидер Ирана Али Хаменеи, в чьих руках сосредоточен весь механизм принятия государственных решений. Лишним признаком таких разногласий стала и непоследовательность в комментариях иранских официальных лиц по поводу переезда.

Один из последних комментариев по поводу будущего расселения столицы господин Пезешкиан сделал 7 ноября. Однако уже через четыре дня его представитель по управлению морскими ресурсами Али Абдолализаде публично заверил, что «вопрос переноса столицы снят с повестки дня». Он пояснил, что иранские специалисты представили масштабный проект по перекачке воды из Персидского залива, который рассматривается как альтернативный источник водоснабжения, в другие районы страны.

«Учитывая изменение климата и сокращение запасов пресной воды, развитие технологий опреснения и освоение соленой воды стали неизбежной необходимостью,— сказал господин Абдолализаде.— Окончательный план заключается в решении водных и экологических проблем столицы с помощью новых технологий и управления ресурсами в самом Тегеране».

Симптомы того, что иранские власти находятся в уязвимом положении, появились и в сфере внешней политики.

Как сообщили источники Reuters, Тегеран обратился к Эр-Рияду за помощью в возобновлении диалога с Вашингтоном, прерванного 12-дневной войной.

Об этом, по версии агентства, говорилось в послании, которое господин Пезешкиан направил кронпринцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Сальману за день до его исторической поездки в Вашингтон. В письме иранский президент заявил, что его страна «не стремится к конфронтации», желает более глубокого регионального сотрудничества и остается «открытой для разрешения ядерного спора дипломатическим путем, при условии гарантии ее прав», указывают источники Reuters.

Сама Саудовская Аравия, которая по итогам визита кронпринца в США смогла расширить формат своего партнерства с Вашингтоном в экономической, военной и ядерной сферах, не против выступить посредником в споре вокруг ядерной программы Ирана, который 13 июня привел к запуску израильской полномасштабной операции «Народ как лев».

«Мухаммед бен Сальман тоже желает, чтобы этот конфликт (между США и Ираном.— “Ъ”) завершился мирным путем,— пояснил источник Reuters в одной их стран Персидского залива.— Это важно для него, и он передал все это Трампу, заявив, что готов оказать помощь».

Но возрождение диалога вряд ли будет безусловным. В интервью журналу The Economist, которое было опубликовано 20 ноября, глава МИД Ирана Аббас Аракчи подчеркнул, что США в рамках нового раунда переговоров должны отказаться от какого-либо диктата.

«Как только мы придем к выводу, что США изменили этот подход и вместо диктата готовы к реальным переговорам, готовы к справедливой и сбалансированной сделке, взаимовыгодной сделке, тогда мы сможем рассмотреть этот вопрос»,— обратил внимание шеф иранской дипломатии.

Господин Аракчи при этом выступил с утверждением, что его страна после 12-дневной войны не ведет обогащения урана, даже на низких уровнях. «Наши объекты подверглись нападению, и существует множество рисков. Поэтому сейчас это прекращено»,— рассказал министр. Он указал на то, что перед началом израильских ударов Тегеран предлагал Вашингтону компромиссные решения по поводу своей программы обогащения урана, но они не были приняты всерьез. Так что под вопросом остается то, с каких позиций стороны могут возобновить переговоры в том случае, если для этого возникнут условия.

Нил Кербелов