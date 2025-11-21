Обозреватель “Ъ FM” Павел Шинский рассказывает, кто установил стандарт для напитка в 1886 году.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Михаил Христофорович Рейтерн

Михаил Христофорович Рейтерн, министр финансов российского правительства и действительный тайный советник, был человеком строгим, непьющим. Тем не менее именно он в 1886 году в «Уставе о питейном сборе» на века отлил золотой водочный стандарт в 40 градусов крепости. Водку, конечно, знали на Руси и раньше. В XV веке гнали ее монахи Чудова монастыря через перегонный куб арабского алхимика Ар-Рази. Крепость их продукта едва достигала 20 градусов. К XIX столетию российские купцы гнали водку уже на экспорт, и было в ней примерно 38 градусов. Вот Рейтерн и округлил число — на сорокаградусную было удобнее считать акцизы. А Менделеев, вопреки легенде, ни при чем. Соединяя спирт с водой, он лишь исследовал химические свойства спиртовых растворов. Водку же не только не исследовал, но и не пил. Так что не всё эпохальное от науки — бывает и от государства.

Павел Шинский