Обозреватель “Ъ FM” Анна Кулецкая рассказывает как журналистка WSJ попросила чат-бота помочь ей с подготовкой к марафону.

Психолог, коуч, писатель и друг сердечный — кем только ни становится ChatGPT. Журналистка The Wall Street Journal Изабель Бускетт решила проверить, как искусственный интеллект будет чувствовать себя в роли тренера и насколько успешно он сможет подготовить ее к марафону. Сервис уточнил возраст, спортивный опыт девушки и график работы, на основе этих данных составил 16-недельный план тренировок. Все это время чат-бот консультировал Изабель по всем вопросам, рассуждая о желаемом темпе бега, растяжке, питании, графике приема воды, советовал подходящую музыку и даже давал рекомендации по поводу мозолей.

На первый взгляд, журналистке казалось, что чат-бот верит в нее. Однако люди из окружения твердили, что это естественный отбор, и нейросеть просто нашла способ отсеивать глупцов. Эксперты отчасти разделяют такое мнение, напоминая о том, что у искусственного интеллекта есть вполне реальные галлюцинации. Тем не менее Изабель чувствовала себя вполне сносно и ей казалось, что даже бегать она стала быстрее. Но незадолго до марафона девушка поняла, что чуть сдрейфила. И на всякий случай обратилась к двум другим чат-ботам. Они посоветовали ей тренироваться четыре дня в неделю вместо трех, как рекомендовал ChatGPT. Да и в целом, как резюмирует журналистка, одни и те же слова, которые звучат из уст нейросетевого и реального тренера, почему-то воспринимаются по-разному. Наверное, как всегда, дело в чем-то душевном.

Анна Кулецкая