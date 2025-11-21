Фильм из Воронежской области стал финалистом престижной премии «ТЭФИ»

Лента «Мы – люди АГРОЭКО» вышла в финал Всероссийской телевизионной премии «ТЭФИ-КАПИТАЛ» в номинации «Лучший проект корпоративного медиа».

«ТЭФИ-КАПИТАЛ» — российская национальная телевизионная премия за высшие достижения в области телевизионных искусств. Ежегодно она поощряет лучшие проекты из мира российского телевидения. Седьмой сезон премии посвящён проектам, которые рассказывают о развитии предпринимательства и социально-ответственного бизнеса в стране.

Совместный медиапроект компании АГРОЭКО и телеканала «ТВ Губерния» стал единственным финалистом из Воронежской области. Экспертный совет премии выбрал фильм из сотен заявок крупнейших компаний и медиапродакшенов страны. В каждой номинации определена тройка лучших, а имена победителей объявят совсем скоро на Торжественной церемонии в Уфе.

«В нашем фильме реальные истории от реальных людей, и именно поэтому фильм получился таким искренним и тёплым. АГРОЭКО — человекоцентричная компания, и люди — наша главная ценность. Здорово, что благодаря признанию экспертов телевизионной сферы, наш фильм смогут увидеть ещё больше людей со всей страны», — отметили в департаменте по связям с общественностью АГРОЭКО.

Это не первый медиапроект холдинга, который получил высокую оценку жюри: в прошлом году ролик о профессии обвальщика завоевал специальный приз на международном фестивале рекламы Red Apple, в котором участвуют крупнейшие рекламные агентства, бренды и звёзды индустрии со всего мира.

ООО «АГРОЭКО-Менеджмент», ИНН 3662170666