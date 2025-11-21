«Louis Erard превращает детство в роскошь»

Обозреватель “Ъ FM” Анна Минакова рассказывает о часах с изображением культового героя.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Louis Erard Фото: Louis Erard

Louis Erard выпустил коллекцию Astro Boy, где культовый герой Осаму Тэдзуки, мальчик-робот из 50-х, наделенный лучшими человеческими качествами и сверхспособностями, превратился в эмблему нового гуманизма — теперь на циферблате швейцарских часов. На циферблате многоуровневая сцена: гравированный город, тень врага — все черное — и ярких цветов маленький герой, взмывающий в небо с дымовым следом, будто в замедленном кино.

Louis Erard делает с Astro Boy то, что когда-то делали Romain Jerome и Gerald Genta — превращает детство в роскошь. Romain Jerome в свое время выпустил серию с Pac-Man с узнаваемыми героями игры на черном циферблате. А Gerald Genta, конечно, ввел в часовую историю Микки Мауса: стрелки стали руками героя, и время вдруг перестало быть серьезным — одни из любимых часов коллекционеров всего мира. Эти модели — это не просто игра в ностальгию по детству, а способ напомнить, что взрослый, выбирающий себе Микки, Pac-Man или Астробоя на запястье, вовсе не инфантилен. Он просто помнит, что время, как и детство, — штука невозвратимая. И потому особенно ценная.

Анна Минакова