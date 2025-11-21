«Комплекс представит историю Земли за последние 13 млрд лет»

Обозреватель “Ъ FM” Яна Лубнина рассказывает об экспонатах и иммерсивных программах, которые будут доступны посетителям.

Культурный квартал Абу-Даби пополнился новым музеем. Речь об острове Саадият в Персидском заливе, где уже располагаются несколько знаменитых музеев, в частности, Лувр Абу-Даби. На 22 ноября назначили открытие еще одного места притяжения туристов со всего мира — Музея естественной истории.

Комплекс площадью 35 тыс. кв. м представит историю Земли за последние 13 млрд лет — от Большого взрыва до вымирания динозавров. Посетителям предложат уникальный опыт изучения иммерсивных программ и редких экспонатов. Среди них почти полный скелет тираннозавра по кличке Стэн высотой около 12 м. Этот один из наиболее удачно сохранившихся и изученных скелетов тираннозавра рекса в октябре 2020 года был продан на аукционе Christie’s за рекордные $31,85 млн. Также в музее можно будет увидеть 25-метровый скелет синего кита — крупнейшего животного в истории планеты, а также Мурчисонский метеорит с зернами возрастом 7 млрд лет, возникший еще до появления Солнечной системы.

В департаменте культуры и туризма Абу-Даби говорят, что музей впервые представит глобальную историю Земли через призму аравийского региона, объединяя научные исследования, образование и культурное наследие. Архитектурный облик здания призван гармонично сочетаться с природой: светлые корпуса разбавлены зелеными островками пальм, а отдельные элементы комплекса отсылают к естественным формам скал. Само по себе здание, как обычно, тоже захочется порассматривать.

Это не единственное обновление в Культурном квартале — в ближайшем будущем там откроется Музей Гуггенхайма, который в 12 раз превысит по площади музей в Нью-Йорке. Центр, как ожидается, вместит не только постоянную экспозицию современного искусства (начиная с 1960-х), но и библиотеку, научный центр, пространство для публичных событий. После открытия в ноябре нового Большого египетского музея в Гизе недалеко от пирамид теперь неясно, куда спешить за искусством в первую очередь.

Яна Лубнина