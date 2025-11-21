«Естественно, очевидцы рассказывают финал этой истории по-разному»

Спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов рассказывает о самой массовой схватке в околофутбольной истории в Сокольниках.

Болельщики команды ЦСКА

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Болельщики команды ЦСКА

Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Точкой отсчета зарождения фанатского движения в нашей стране считается 1972 год. Именно тогда на матче «Спартак»—«Днепр» в «Лужниках» впервые появилась организованная группа в красно-белой атрибутике и активно поддерживала хозяев. В тот день все обошлось без драк, но по одному из описаний досмотреть игру новоиспеченные фанаты не смогли, так как их в полном составе доставили в отделение милиции. Болельщики других клубов тут же подхватили модный тренд, и через несколько лет у каждого большого клуба была своя группа так называемых ультрас, которые, конечно же, пытались доказать, что именно они самые крутые и бесстрашные. Долгое время тон задавали красно-белые. В 1981-м произошло первое массовое столкновение фанатов «Спартака» и ЦСКА вне стадиона.

Но то, что произошло в сентябре 1998-го, назвать стычкой уже нельзя. Фанаты ЦСКА собрали настоящую армию, более 300 человек, и пришли к дворцу спорта в Сокольниках, где хоккейный «Спартак» играл с магнитогорским «Металлургом». Пришли вооруженные камнями, бутылками и деревянными кольями. Очевидцы потом рассказывали, что у кого-то в руках даже был глушитель от автомобиля. Спартаковцев было больше, но к нападению они оказались не готовы. Побоище длилось почти 25 минут, после чего в дело вмешались сотрудники милиции. Не обошлось без стрельбы в воздух. В этой схватке участвовало больше тысячи человек.

Естественно, очевидцы со стороны фанатов «Спартака» и ЦСКА рассказывают финал этой истории по-разному, но подобного больше не повторялось. Конечно, фанаты периодически дрались. Сложно забыть беспорядки на Манежной площади в Москве в 2002-м, где после поражения сборной России от Японии даже погиб человек. Акции различных группировок «Зенита», «Динамо», «Торпедо» — все это продолжалось долго и прекратилось совсем недавно. Но более массовых схваток, нежели в 1998-м в Сокольниках между фанатами «Спартака» и ЦСКА, в околофутбольной истории нашей страны больше не было никогда.

