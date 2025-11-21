Нижегородский «Водолет» запустит зимние перевозки судами на воздушной подушке

Компания «Водолет» (Нижегородская область, оператор скоростных речных перевозок судами на подводных крыльях) планирует в декабре начать зимнюю навигацию и перевозки пассажиров судами на воздушной подушке. Об этом генеральный директор компании Никита Итальянцев на заседании комиссии по транспорту в гордуме Нижнего Новгорода.

По его словам, для организации перевозок приобретены суда производства нижегородской компании «Галс».

Перевозки будут организованы на маршрутах через Волгу от Лысой горы до Васильсурска и от Лыскова до Макарьева.

Также «Водолет» хотел бы организовать перевозку по Михайловское — Фокино, но не имеет технической возможности, так как закупила всего два судна на воздушной подушке.

Андрей Репин