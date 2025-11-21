Прокурор Ставрополья потребовал взыскать доход экс-главы Предгорного района

Прокурор Ставропольского края Юрий Немкин потребовал в суде взыскать в пользу государства коррупционный доход, полученный бывшим главой Предгорного муниципального района, сообщили в надзорном ведомстве.

Фото: Прокуратура Ставропольского края

Эта инициатива связана с результатами проверки, проведенной прокуратурой региона, которая выявила масштабные факты хищений земельных участков бывшим чиновником. В период с марта 2008 по май 2013 годы он с помощью доверенных лиц организовал незаконное выведение из муниципальной собственности земельного массива площадью 56,1 гектара. Эти земли, изначально предназначенные для сельскохозяйственного использования, были переведены в категорию для индивидуального жилищного строительства, и в 2020 году делили на 518 участков, некоторые из которых были частично распроданы по указанию экс-чиновника.

За время служебной деятельности бывший чиновник, по данным прокуратуры, сформировал крупные имущественные активы, не отраженные в декларациях о доходах. Он организовал бизнес по сдаче в аренду объектов недвижимости площадью 5,5 тысячи квадратных метров, часть из которых оформлена на номинальных владельцев, в числе которых его супруга и дети. Общая сумма доходов, полученных от незаконной деятельности, остается неизвестной, однако установлено, что активы и недвижимость приобретаются за деньги, выведенные из коррумпированной схемы.

Все эти обстоятельства подтолкнули прокурора региона к подаче иска в Хамовнический районный суд Москвы с требованием о конфискации имущества, незаконно приобретенного бывшим чиновником, его семьей и доверенными лицами, а также о взыскании стоимости земли, проданной добросовестным покупателям.

В 2024 году в регионе было уволено 23 должностных лица за коррупцию, а по результатам проверок выявлено порядка 4 тыс. нарушений законодательства о противодействии коррупции и незаконном использовании земли. В частности, имеются случаи выдачи земельных участков без проведения торгов и схемы с номинальными собственниками, что создает предпосылки для хищений и нелегальных сделок.

Станислав Маслаков