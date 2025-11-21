Троих жителей Ишимбая обвиняют в похищении человека и вымогательстве

Сотрудники отдела по борьбе с организованной преступностью Управления уголовного розыска МВД по Башкирии задержали троих жителей Ишимбайского района 17, 19 и 20 лет, сообщила пресс-служба республиканского МВД.

По данным пресс-службы управления СКР по Башкирии, в зависимости от роли и степени участия они обвиняются в похищении человека (пп. «а», «в», «д», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ) и вымогательстве (п. «а» ч. 2 ст. 163 УК РФ).

По решению суда они арестованы.

По данным следствия, в сентябре обвиняемые требовали от несовершеннолетнего ишимбайца 100 тыс. руб. Для этого они вывезли его на пляж, где угрожали ножом.

В ходе расследования выяснилось, что задержанные причастны к еще двум эпизодам вымогательства в Ишимбайском районе.

