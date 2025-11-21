Ростехнадзор выяснил, почему прорвало дамбу в Орске в апреле 2024 года

Завершено расследование аварии на гидротехнических сооружениях в Оренбургской области, которая произошла 5 апреля 2024 года. Речь идет о дамбе, которая защищает Орск от весеннего половодья. Об этом сообщает Западно-Уральское управление Ростехнадзора .

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

Комиссия выявила несколько причин аварии. Среди них — ошибки в проектировании, включая неверное определение расхода реки Урал. Также были допущены нарушения при строительстве дамбы и неточности в прогнозах весеннего половодья. Кроме того, выявлены недостатки в подготовке Ириклинского водохранилища и несоблюдение законодательства при эксплуатации гидротехнических сооружений.

Паводок в Оренбургской области в 2024 году начался 5 апреля после прорыва защитной дамбы в Орске. 14 апреля уровень воды в реке Урал в районе Оренбурга достиг 12 метров. Подтопления затронули 32,6 тыс. жилых домов, 52,4 тыс. приусадебных участков и 46 низководных мостов.

С подтопленных территорий эвакуировали 17,8 тыс. человек. В результате паводка в Оренбуржье пострадали 60 социальных объектов, уничтожены шесть детских лагерей.

Более 4,5 тыс. человек остались без жилья, еще у 20 тыс. вода серьезно повредила имущество. Согласно отчету МЧС за 2024 год, в Оренбургской области из-за паводка погибли 15 человек, пострадали — более 311 тыс.

Георгий Портнов