Нижегородца оштрафовали за перевозку Деда Мороза на крыше автомобиля

Полиция составила протоколы на 21-летнего жителя Нижнего Новгорода, который перевозил на крыше автомобиля человека в костюме Деда Мороза. Общая сумма штрафов составила 2,8 тыс. руб., сообщили в региональном ГУ МВД 21 ноября.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Ранее в соцсетях появился видеоролик, в котором автомобиль ездит по улице Рождественской: на его крыше привязана лодка, в ней находится «Дед Мороз» и раздает подарки прохожим.

В ГУ МВД рассказали, что инцидент произошел еще в конце октября. Полицейские задержали водителя и составили на него административные протоколы за управление технически неисправным автомобилем, перевозку людей вне кабины, а также за отсутствие страховки и нарушение правил использования световых приборов.

Ранее молодого человека уже неоднократно привлекали к административной ответственности за нарушение ПДД, добавили в ведомстве.

Галина Шамберина