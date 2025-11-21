В центре Перми вновь выставлены на продажу помещения известного ресторана

На сайте «Авито» выставлены на продажу помещения в здании по ул. Сибирской, 25. Согласно объявлению, одно из них располагается на первом этаже и имеет площадь 1,1 тыс. кв. м. Собственник оценил его в 165 млн руб., или 150 тыс. руб. за 1 кв. м. Второй объект — под ночной клуб — имеет площадь 530 кв. м и стоимость 106 млн руб.

По данным «2ГИС», в административном здании по ул. Сибирской, 25, действуют ресторан «Кама», танцевальный караоке-бар «Баритон» и винотека Wine25. Еще один ресторан-клуб — «Кама & space jam» — числился закрытым.

По аналогичному адресу зарегистрировано ООО «Скайс». Совладельцем общества, отметим, является депутат гордумы Перми Владимир Плотников. Кроме него в учредительский состав входят Владимир Шарыгин, Сергей Кущенко, Рифхат Ибрагимов. Указанные помещения уже выставлялись на продажу в 2017 году.