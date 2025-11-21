Эксперт телекома: как распознать звонки-«клоны» с голосом родственника

Мошенники совершенствуют методы обмана, и им все чаще помогают передовые технологии. Теперь голос можно скопировать за считанные секунды, а базовые сведения о семье находятся в открытых источниках. Вместе с директором продукта «Виртуальный помощник Ева» от МегаФона Семёном Речмединым разбираемся, как оставаться на шаг впереди и распознавать звонки с использованием дипфейков.

Фото: предоставлено пресс-службой ПАО «МегаФон»

Представьте ситуацию: поздним вечером раздается звонок от якобы брата, знакомый голос просит перевести деньги и торопит. По словам эксперта, такие голосовые клоны создаются при помощи технологии дипфейк (англ. Deepfake): он имитирует тембр и манеру речи, но в его поведении слышны огрехи. Сымитированный голос отвечает с задержкой, тянет паузы не к месту, избегает конкретики. Он путается в мелочах, просит не класть трубку, настаивает на срочности. Как отметил Семён Речмедин, на слух можно уловить металлические нотки в голосе, хрипы, неестественную интонацию, особенно если попросить повторить длинную фразу. Также мошенники могут использовать фоновые шумы – например, звуки проезжающих автомобилей, чтобы скрыть недостаток голоса.

Мошенники могут намеренно провоцировать вас на эмоции, особенно страх, и оказывать давление срочностью вопроса. Часто жертве дается много деталей, чтобы под давлением человек не смог обработать всю получаемую информацию и действовал по плану мошенников.

Профилактика начинается до первого тревожного звонка. Эксперт рекомендует договориться в семье о простом кодовом слове и двух-трех проверочных вопросах, ответы на которые нельзя подсмотреть в открытых переписках или на личных страницах в соцсетях. Алгоритм стоит проговорить заранее со всеми, кому сложнее сохранять спокойствие в опасной ситуации, в том числе с пожилыми родственниками. Также полезно ввести общее правило: любая просьба о деньгах дублируется в семейном чате или, еще лучше, в личном разговоре.

«Если звонок уже идет, необходимо действовать обдуманно, без спешки. Лучше завершить разговор предложением перезвонить и связаться с человеком по сохраненному контакту, а не по неизвестному номеру, который диктуют. Кстати, довольно часто звонки «от родственников в беде» поступают с незнакомых номеров, а в мессенджерах — с новых аккаунтов. В таком случае следует попросить включить камеру или прислать фото с конкретным действием. Так вы проверите не только голос, но и то, что на связи именно ваш близкий человек. Если собеседник отказывается, торопит и просит не переключаться, это серьезный признак мошенничества. Не вводите коды из сообщений и приложений, не сообщайте пароли к банку и мессенджерам, не открывайте ссылки, присланные во время разговора», — рекомендует эксперт.

Однако сейчас появляются и программы, способные подделать видеообраз. Поэтому даже при звонке по видеосвязи стоит обратить особое внимание на мимику, попросить собеседника повернуть голову (сгенерированное лицо должно смазаться) и сделать заранее обговорённый жест. Например, если провести рукой перед дипфейк-лицом, оно заметно исказится.

Помогают простые контрольные вопросы. Как отметил эксперт, спрашивать следует о деталях, известных только своей семье: кто встречал в аэропорту в прошлом году, как зовут соседа по даче, где лежат запасные ключи. Можно попросить повторить сложную фразу или короткую скороговорку. Синтезированный голос часто сбивается на длинных речевых конструкциях.

Если перевод все же ушел, то действовать нужно быстро. Специалист советует немедленно прервать разговор, позвонить настоящему родственнику по номеру из телефонной книги и подтвердить, была ли просьба. Затем через номер поддержки в приложении банка временно заблокировать операции и карты, разлогинить все устройства, подать заявление на оспаривание. Параллельно сохранить запись и скриншоты, отметить номер и время звонка, ссылку на профиль, чек перевода, кратко описать хронологию событий. Сообщить оператору связи о подозрительном номере и зафиксировать обращение. Подать заявление в полицию и передать его реквизиты банку. После инцидента сменить пароли к почте и мессенджерам и включить двухфакторную защиту.

«Проверка фактов не обижает близких и не делает вас подозрительным, она экономит нервы и деньги. Один вечер на подготовку кодового слова, списка проверочных вопросов стоит намного меньше, чем цена импульсивного перевода. И в целом в любой ситуации, которая вызывает у вас сомнения, лучше перезвоните контакту самостоятельно», — подчеркнул эксперт.

ПАО «МегаФон»