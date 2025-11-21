Бывшего студента ОмГТУ оштрафовали за взлом сайта вуза

Кировский райсуд Омска обязали местного жителя выплатить 300 тыс. руб. в качестве штрафа по делу о взломе сайта Омского государственного технического университета. Его признали виновным по ч. 1 ст. 274.1 УК РФ (использование компьютерной программы, заведомо предназначенной для неправомерного воздействия на критическую информационную инфраструктуру РФ), сообщают суды общей юрисдикции региона.

По версии следствия, в июле 2024-го фигурант дела использовал ПО для тестирования безопасности и поиска уязвимости информационных ресурсов, чтобы проверить сайта ВУЗа. Хакер был студентом этого учебного заведения, однако впоследствии ушел из него и окончил другой ВУЗ.

После того, как злоумышленник получил доступ к панели администрирования, он изменил изображение на главной странице сайта, добавив ссылку на ресурс с порнографическими материалами. Кроме того, он частично изменил конфигурацию сайта, удалив часть кода, отвечающего за его корректную работу.

Александра Стрелкова