На ремонт дорог в Альметьевском районе Татарстана выделят 11,7 млн рублей

На выполнение работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог в Альметьевском муниципальном районе Татарстана выделят 11,7 млн руб. Соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы включают обслуживание светофоров, текущий ремонт и содержание ливневых канализаций, а также подготовку водопропускных труб к осенним паводкам. Работы должны завершиться до 25 декабря 2025 года. Финансирование будет осуществляться из бюджета Альметьевского муниципального района.

Заказчиком выступает исполнительный комитет Альметьевского муниципального района Татарстана.

Анна Кайдалова