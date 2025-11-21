Пермский филиал «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает о необходимости передачи показаний приборов учета тепла и горячей воды

Пермский филиал АО «ЭнергосбыТ Плюс» напоминает клиентам, получающим услуги отопления и горячего водоснабжения от ПАО «Т Плюс», о ежемесячной передаче данных индивидуальных счетчиков. Очередной период их приема продлится с 15 до 25 ноября 2025 года.

Юридические лица могут направить показания с помощью дистанционных сервисов, позволяющих поделиться информацией о приборах учета:

• в личном кабинете клиента на сайте «ЭнергосбыТ Плюс»;

• в мобильном приложении «ЭнергосбыТ Плюс»;



• на сайте Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Для бизнеса». Форма передачи показаний на сайте доступна в период с 15-го по 25-е число каждого месяца.

Физические лица могут передать показания через онлайн-сервис своего расчетно-кассового центра (РКЦ), отвечающего за формирование и доставку квитанции. В настоящее время клиентам ПАО «Т Плюс» и АО «ЭнергосбыТ Плюс» в Пермском крае доставляют квитанции:

• АО ВЦ «Инкомус»;

• ПАО «Пермэнергосбыт»;



• ОАО «КРЦ-Прикамье».

Уточнить данные своего расчетно-кассового центра клиент может в квитанциях, направленных ранее. Найти информацию обо всех способах передачи показаний можно на сайте «ЭнергосбыТ Плюс» в разделе «Клиентам/Как передать».

Кроме того, показания приборов учета и горячего, и холодного водоснабжения необходимо направлять и в ООО «Новогор-Прикамье». Способы передачи указаны на сайте компании.

Об АО «ЭнергосбыТ Плюс» «ЭнергосбыТ Плюс» входит в Группу «Т Плюс» и состоит из 14 региональных филиалов на территории Российской Федерации. Функции по начислению и сбору платежей за теплоснабжение и горячее водоснабжение на территории Республики Коми выполняются АО «Коми энергосбытовая компания». Количество клиентов (домохозяйств), получающих платежные документы от «ЭнергосбыТ Плюс», – более 7 млн. Количество юридических лиц, имеющих договор ресурсоснабжения, – более 180 тыс. Всего в зонах обслуживания Группы «Т Плюс» проживает более 16 млн человек. «ЭнергосбыТ Плюс» имеет статус гарантирующего поставщика на территориях Владимирской, Свердловской, Кировской, Ивановской, Оренбургской областей и Удмуртской Республики, в Республике Коми гарантирующий поставщик – АО «Коми энергосбытовая компания». Это означает обязанность обеспечения электроэнергией любого обратившегося жителя или предприятия.

АО «ЭнергосбыТ Плюс»