«Руки вверх», Ирина Круг, «Мастер и Маргарита» и «Авиатор»

В ближайшую неделю в Уфе выступят группы «Руки вверх» и Floyd Universe, Ирина и Александр Круг, популярная певица нулевых Света. Театры покажут «Мастера и Маргариту», «Голубую камею», «Бешеные деньги» и «Красного пашу». Любителей спорта ждут на матче «Салавата Юлаева» и «Барыса». В кинотеатрах Уфы состоятся несколько кинопремьер: «Авиатор», «Джекпот», «Маша и медведи».

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Концерты

23 ноября в «Уфа-Арене» тысячи уфимцев взмахнут «Руки вверх» под знакомые хиты 90-х. Сергей Жуков исполнит свои песни, не теряющими популярность второй десяток лет. «Крошка моя», «Студент», «Чужие губы», «Алешка», «18 мне уже» и многие другие хиты прозвучат для поклонников группы.

Поклонников рока вечером 23 ноября ждут в ГКЗ «Башкортостан». Группа Floyd Universe представит Symphony Tribute Show. В концерте с симфоническим оркестром прозвучат хиты группы Pink Floyd. Музыканты «с ювелирной точностью воссоздадут на концерте образ и звучание легендарной группы», обещают организаторы.

24 ноября в Городском дворце культуры выступит Лена Василек. Частая гостья телепрограмм «Привет, Андрей!» и «Песни от всей души» исполнит свои хиты «Галина», «Деревенька», «Ехали казаки», «Снег шальной», «Мама», «Трактористка» и многие другие.

27 ноября во Дворце молодежи состоится вечер шансона. С программой «Ребята» перед уфимцами выступят Ирина и Александр Круг. Певица представит уфимцам свою новую программу, а ее сын исполнит полюбившие хиты своего отца Михаила Круга, а также представит зрителям свои новые песни.

В пятницу, 28 ноября, в Уфе состоятся несколько концертов.

В «Уфа-Арене» симфонический оркестр Imperial Orchestra (Санкт-Петербург) покажет симфоническое шоу саундтреков Hans Zimmer’s Universe. Ханс Циммер — одно из главных имен в музыкальном мире Голливуда. Композитор, написавший музыку к более чем 200 фильмам, обладатель премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус». Imperial Orchestra — большой симфонический оркестр и хор, который объединил виртуозов Санкт-Петербурга и Москвы. Оркестр был создан в 2021 году специально для шоу Cinema Medley и за несколько лет стал главным кино-оркестром России.

Во Дворце молодежи выступит Гузель Уразова. Зрителей ждут новая сценография, уникальная хореография, эксклюзивные стили и образы, спецэффекты и главное — хиты и премьеры песен.

В «Тинькофф холл» певица Света представит свою новую сольную программу. Гостей ждут хиты популярной певицы нулевых, перформансы со спецэффектами и танцы от балета в большом фирменном полуторачасовом шоу.

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Фото: Евгений Разумный, Коммерсантъ

Спектакли

23 ноября в Городском дворце культуры покажут рок-н-ролл мюзикл «Девчата». История любви Тоси к Илье очень романтична, но при этом в течение спектакля с героями случаются очень смешные анекдотичные ситуации. При этом само действо перенесено в современные реалии, городок Нефтелямск, где ведется добыча нефти. В ролях: Лика Рулла, Андрей Вальц, Иван Коряковский, Дмитрий Янковский, Марина Чирикова, Анна Гученкова, Владимир Сапожников, Мария Княгинина, Виктория Канаткина, Андрей Федоров.

В тот же вечер в Русском драматическом театре состоится показ спектакля «Бешеные деньги» по пьесе Александра Островского. История красавицы Лидии, не страдающей от недостатка мужского внимания. Она пренебрегает своими поклонниками, далеко не каждого из них подпуская на расстояние протянутой для поцелуя руки. Это продолжается до тех пор, пока она не узнает, что отец ее разорен, а мать более не может получить кредит – тут героиня становится менее избирательной и определяет привлекательность своих кавалеров с точки зрения их достатка. В ролях: Татьяна Макрушина, Сергей Михеев, Дарья Филиппова, Олег Сальцын, Вячеслав Виноградов, Ольга Лопухова, Александр Степанов, Олег Шумилов.

27 ноября у театралов есть несколько спектаклей на выбор.

В Городском дворце культуры Театр Дениса Матросова покажет спектакль «Салон красоты, или о чем говорят женщины». Хозяйка любого салона красоты может вам рассказать очень много жизненных, порой фантастических историй. И решить не только проблему сухих кончиков волос, но и помочь уличить вашего жениха в супружеской измене путём проведения следственных мероприятий, с привлечением иностранных агентов и предоставлением косвенных улик с места преступления. В ролях: Дмитрий Орлов, Наталья Бочкарева, Елена Дудина, Анатолий Смиранин, Галина Данилова и другие.

В Русском драматическом театре — мюзикл «Голубая камея». История о княжне Таракановой, которая называет себя наследницей русского престола. Императрица Екатерина II посылает графа Орлова поймать авантюристку и привезти в Петербург. В ролях: Анна Бурмистрова, Николай Рихтер, Вячеслав Виноградов, Григорий Николаев, Михаил Павлов, Антон Болдырев и другие.

В Башкирском драмтеатре состоится «Бунт невесток». Фарман биби — заботливая мать, милейшая бабушка и огненная свекровь в одном флаконе. Есть у нее семь сыновей и шесть невесток, беспрекословно выполняющие каждое ее поручение, ибо все это семейство живет под одной крышей в любви да не в согласии. Нигора. Так зовут седьмую невестку, которой так и хочется «перезагрузить» свекровь, чтобы большой дом закружился в вихре счастья и свободы. Зреет план — бунт! В ролях: Римма Кагарманова, Гузяль Маликова, Светлана Хакимова, Эльвира Юнусова, Ильсур Баимов, Азамат Гафаров и другие.

28 ноября Театр комедии покажет в Городском дворце культуры «Мастера и Маргариту». Действие спектакля начинается в московском парке, на Патриарших прудах. Случайная встреча двух литераторов с иностранцем, который оказывается Сатаной собственной персоной выглядит абсолютно нереальной. В ролях: Юрий Дейнекин, Наталья Вершинина, Константин Мерзликин, Ася Калинина, Владимир Тяптушкин и другие.

В Башкирском драмтеатре состоится показ спектакля «Красный паша». У подножия величественных гор Урала на свет рождаются люди, имена которых на века вписаны в летопись истории не только Башкирии и России, но и всего мира. Один из таких личностей — партийный и государственный деятель ставшей первым полномочным представителем СССР в Саудовской Аравии и ряде других стран Ближнего Востока Карим Хакимов. Его судьба описана в пьесе Нажиба Асанбаева «Красный паша». В ролях: Гульназ Хайсарова, Гульнара Амирова, Хурматулла Утяшев, Артур Кунакбаев и другие.

Спорт

27 ноября в «Уфа-Арене» состоится матч между уфимским хоккейным клубом «Салават Юлаев» и «Барысом» (Астана).

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Фото: Алексей Смагин, Коммерсантъ

Кино

Фантастика «Авиатор». 2026 год. Мир на грани научного прорыва. В секретной лаборатории приходит в сознание человек, чье тело заморозили почти сто лет назад советские ученые. Его зовут Иннокентий Платонов, и он ничего не помнит о своём прошлом. Пытаясь найти место в новой реальности, он по крупицам восстанавливает историю своей жизни и эксперимента вековой давности, который может подарить человечеству бессмертие. И в этом ему сможет помочь только любовь, оставшаяся вне времени. Но чем дальше заходит исследование, чем ближе заветный результат, тем чаще причастные к нему задаются вопросом, не слишком ли высока его цена. В ролях: Александр Горбатов, Евгений Стычкин, Дарья Кукарских, Константин Хабенский и другие.

Боевик «Джекпот». Суперагент Сил и команда охотятся на мексиканскии картель по обе стороны границы. Преступники отвечают им взаимностью — палят из всех стволов. Неожиданно в игру вступает третья сторона. Кто-то дерзко грабит склады картеля. За несколько днеи исчезают миллионы долларов. Но деньги не исчезают бесследно. Неизвестныи открывает в банке счет и начинает раздавать награбленное всем нуждающимся. Теперь его жизнь зависит от того, кто наидет его первым — спецы или головорезы картеля. В ролях: София Лиллис, Бобби Каннавале, Дэйв Батиста, Уитни Пик, Тони Далтон и другие.

Комедия «Маша и медведи». Иногда, чтобы понять, что твой брат — это не ежедневный соперник в спорах, а самый лучший друг, нужно отправиться на его поиски в лес, встретить трех говорящих медведей, отгадать загадки Лесовика, обыграть Великана в нарды, запудрить мозги Кикиморе и узнать, что твоя бабушка способна превращаться в лесную птицу. В ролях: Виталия Корниенко, Людмила Артемьева, Снежана Самохина, Мирон Проворов и другие.

Анимационная комедия «Стич-Хэд». В башне замка, возвышающегося над тихим городком, безумный профессор создаёт жутких существ, к которым быстро теряет всякий интерес. Забота о новеньких ложится на плечи Стич-Хэда. Он — первое творение профессора, дружелюбный хранитель замка и его обитателей. Только ему под силу укрощать самые дикие монструозные инстинкты. Но, когда в соседний городок приезжает бродячий цирк, его коварный директор, специализирующийся на поиске чудищ для развлечения публики, выманивает Стич-Хэда из родного замка, обещая тому славу, богатство и даже любовь.