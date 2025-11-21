Суд арестовал на 10 суток бойца поп-ММА Акаба за нацистские лозунги

Тимирязевский районный суд Москвы арестовал на 10 суток бойца поп-ММА Артура Кулинского (прозвище — Акаб) по протоколу о пропаганде нацистской символики (ч. 1 ст. 20.3 КоАП). Ранее СМИ публиковали видео, где спортсмен поет гимн Украины и выкрикивает лозунг, призывающий к насилию против русских.

Артуру Кулинскому 26 лет. Он выступал в промоушенах Hardcore, HFC MMA и Hardcore Boxing. Прозвище Акаб получил после первого боя на Hardcore-арене в 2020 году — из-за татуировке на торсе «A. C. A. B» (аббревиатура, которая расшифровывается как «All Cops Are Bastards»).

В конце октября Telegram-каналы опубликовали ролик, на котором молодой человек боксирует в квартире. На фоне играет гимн Украины, которому подпевает Кулинский. Видео снимает девушка, ее смех слышен за кадром, но сама она в нем не фигурирует. В конце ролика боец говорит лозунг «Москаляку на гиляку» (эту фразу использовали участники Евромайдана в 2014 году).

Позднее в сети распространили видео, где Артур Кулинский извиняется за произошедшее. «Приветствую, Ас-саляму алейкум, хочу попросить прощения у пацанов и у российской армии, у ментов, у фсбшников за то видео...» — говорит боец в начале ролика. Свое поведение на видео он объясняет тем, что был в состоянии алкогольного опьянения. Он также утверждает, что девушка, снимавшая ролик, подсыпала ему вещества, от которых у него «слабость» (какие именно — он не уточняет).

«Я не поддерживаю ни Украину, короче, ни нацистов типа...Я вторую неделю прохожу реабилитацию, уже вторую неделю я трезвый <...> Я не нацист, это подстава от девушки, которая просто обиделась»,— сказал Кулинский на ролике.

В 2024 году между Кулинским и азебрайджанским бойцом Джавидом Рзаевым произошел публичный конфликт. Рзаев одержал победу в бою с россиянином Сергеем Приходько на турнире Кулачной лиги Hardcore FC. После ухода с ринга азербайджанский боец вступил в перепалку с Кулинским и назвал его «русской свиньей». Тот предложил ему выйти на улицу. Федерация бокса России обратилась в Генпрокуратуру из-за оскорблений на национальной почве и дисквалифицировала Рзаева. А летом 2025 года бойца лишили российского гражданства.

Полина Мотызлевская