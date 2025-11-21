Губернатор Федорищев допустил Михаила Смирнова до заседаний правительства

Председатель правительства Самарской области Михаил Смирнов снова стал посещать оперативные совещания кабинета министров региона. Во время видеотрансляции чиновника было видно на экране, но активного участия он не принимал.

Господин Смирнов не посещал оперативные совещания облправительства с августа текущего года, когда стало известно о его возможном конфликте с губернатором Вячеславом Федорищевым. Чиновника после этого перестали приглашать на заседания правительства. Официально Михаил Смирнов не уволен, находится на своей должности и регулярно отчитывается в соцсетях о подписанных документах.

В августе 2025 года Вячеслав Федорищев анонсировал техническую отставку регионального правительства Самарской области. Одновременно с этим источники «Ъ» в руководстве Самарской области сообщили о грядущей отставке Михаила Смирнова. «Я предложил ему две опции, он может продолжить свою работу, не будучи председателем правительства. Сейчас он рассматривает эти варианты <…> Ожидаю, что в сентябре новая большая стезя все-таки его дождется», — цитировали СМИ главу региона. Комментируя причины предстоящего ухода Михаила Смирнова из правительства Самарской области, губернатор Самарской области отмечал, что чиновнику «на его работе с его мерой ответственности неправильно было бы делать резкие суждения».

Ожидается, что окончательное решение по судьбе господина Смирнова в качестве главы правительства Самарской области, а также других чиновников регионального кабмина, которые не войдут в его новый состав, станет известно в середине декабря текущего года.

