В Казани возбуждено уголовное дело после смерти пассажирки трамвая

В Казани после смерти пассажирки в трамвае возбуждено уголовное дело. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Татарстану.

По данным ведомства, вечером 19 ноября 2025 года водитель трамвая № 4 при отъезде от остановки резко набрал скорость. В результате 62-летняя пассажирка потеряла равновесие и упала. Ее доставили в больницу, где спустя сутки она скончалась от черепно-мозговой травмы.

Возбуждено дело за оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности. Следователи проверят действия должностных лиц, отвечающих за безопасность пассажирских перевозок.

Анна Кайдалова