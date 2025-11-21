Учредителя золотодобывающей компании осудили на девять лет за повреждение почвы в Башкирии и дачу взятки

Кировский районный суд Уфы вынес приговор учредителю ООО «Графское» Константину Хамуляку и трем бывшим руководителям компании — Станиславу Горбатенко, Владиславу Кочетову и Руслану Валиханову. В зависимости от роли и степени участия они признаны виновными в нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ (ст. 246 УК РФ) и даче взятки в крупном размере (п. «б» ч. 4 ст. 291 УК РФ).

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Башкирии со ссылкой на материалы дела, с июля 2019 по октябрь 2020 года «Графское» незаконно добывала россыпное золото на территории Баймакского района. В ходе работ был поврежден плодородный слой почвы на площади более 40 га. Общая сумма ущерба, причиненного окружающей среде, превысила 68 млрд руб.

Кроме того, в мае 2023 года учредитель компании предложил сотруднику правоохранительных органов взятку в размере 200 тыс. руб. за содействие в прекращении уголовного дела. В момент передачи денег он был задержан.

Суд приговорил Константина Хамуляка к девяти годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на два год со штрафом в десятикратном размере от суммы полученной взятки — 20 млн руб.

Станислав Горбатенко и Владислав Кочетов приговорены к двум годам принудительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на два года каждому.

Руслан Валиханов получил десять месяцев исправительных работ с удержанием 10% заработка в доход государства с лишением права заниматься деятельностью, связанной с разработкой и добычей полезных ископаемых, на год.

Как сообщал «Ъ-Уфа», ранее Росприроднадзор взыскал с «Графского» 824 млн руб. компенсации за повреждение земли и обязал провести рекультивацию участка.

Олег Вахитов