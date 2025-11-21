Праздник вкуса на выставке «Наш Бренд»

С 26 по 29 ноября 2025 года в выставочном комплексе «УФА-ЭКСПО» состоятся Международный фестиваль «Наш бренд», IX специализированная выставка продуктов и VII специализированный проект «ПродТехЭкспо».

Фото: ООО БВК

Фестиваль продуктов «Наш Бренд» настоящий праздник вкусной и здоровой еды для жителей и гостей столицы. Проект объединяет на одной площадке выставку-продажу продуктов питания, кулинарные состязания и мастер-классы в режиме нон-стоп, деловую программу для специалистов пищевой индустрии.

Организаторами выступают Правительство Республики Башкортостан, Министерство сельского хозяйства РБ и выставочная компания «БВК». Фестиваль проходит при поддержке Министерства торговли и услуг РБ, Центра сельскохозяйственного консультирования РБ и Ассоциации кулинаров, рестораторов, отельеров РБ.

Партнеры выставки: ООО «Давлекановский комбинат мясных полуфабрикатов» и ООО «Красный ключ».

ВЫСТАВКА

Выставочная экспозиция этого года объединит более 100 производителей, поставщиков из 13 регионов России и зарубежья, включая как крупные российские холдинги, так и фермерские хозяйства.

Выставка поделена на два зала: в первом представлена продукция от фермеров, во втором зале - уже зарекомендовавшие себя на рынке крупные региональные производители.

Коллективные стенды представят предприятия Алтайского края и участники проекта «Продукт Башкортостана». Второй год принимают участие компании из Малайзии.

Уникальную экспозицию КФХ из Республики Башкортостан представят 70 фермеров из 30 муниципальных районов и городов.

В ассортименте - мясные и рыбные деликатесы, натуральные молочные продукты, хлебобулочные изделия, мёд, специи и многое другое.

Кроме того, впервые пройдут Сырный фестиваль, Фестиваль напитков, а также Сладкий базар. Изюминкой мероприятия станет Гусиный фестиваль, в рамках которого пройдёт аукцион по продаже гусей элитных пород. Партнёры проекта подготовили для всех посетителей вкусные подарки.

КОНКУРСНАЯ ПРОГРАММА

Площадка фестиваля будет принимать Региональный кулинарный чемпионат «ГАСТРОМАСТЕР-2025». В программе: конкурс кондитеров в индивидуальном зачете и в спецноминациях; конкурс хлебопекарных производств; «Битва молодых поваров» (личное первенство), а также первенство профессиональных поваров «Национальная кухня. Национальный праздничный пирог»; конкурс школьных поваров «Кладовая рецептов»; конкурс сыроваров и многое другое. Оценку участников будет проводить жюри из российских судей, аккредитованных WorldChefs, по международным стандартам.

26 ноября состоится КУЛИНАРНЫЙ БАТЛ, в котором примут участие именитый бренд-шеф, шеф-консультант ресторана «Особняк на Пятницкой» Евгений Альфан (Москва) и депутат Совета города Уфы, общественный деятель, президент Ассоциации профессиональных участников арт-рынка Валериан Гагин (Уфа).

Зрителей ожидают зрелищные соревнования, мастер-классы, и, конечно, уникальная атмосфера творчества и страсти к кулинарии.

В рамках фестиваля пройдет ежегодный Дегустационный конкурс среди экспонентов выставки «Наш бренд», где будут определены лучшие продукты питания. Экспертное жюри оценит участников в 10 номинациях, а победители получат золотые, серебряные и бронзовые медали — знак качества, который помогает продвижению на полках магазинов.

ДЕЛОВАЯ ПРОГРАММА

Центральным мероприятием деловой программы станет Пленарная сессия «Региональные бренды как инструмент устойчивого развития территории» с участием заместителя Премьер-министра Правительства Республики Башкортостан - министра сельского хозяйства Республики Башкортостан И.И. Фазразманова; заместителя Председателя Правительства Алтайского края А.Н. Лукъянова; заместителя Председателя Правления АО «Россельхозбанк» О.С. Суворовой; исполнительного директора ООО «Комос Групп», председателя постоянной комиссии Городской Думы города Ижевска по бюджету и финансам К.М. Чечина; исполнительного директора Ассоциации производителей безалкогольных напитков и соков Республики Узбекистан А.Р. Мусиной; руководитель направления по взаимодействию с региональными органами власти Х5 Group А.А. Алейникову, руководителей КФХ и крупных брендов.

Модератором Пленарной сессии выступит директор Ассоциации «Объединение Мясопереработчиков», член Общественного совета при Федеральной службе по ветеринарному и фитосанитарному надзору Е.В. Лучкина.

Впервые в рамках Фестиваля состоится экспертная сессия «Переход на природные хладагенты: перспективы и возможности». Приглашенным экспертом выступит председатель Правления Россоюзхолодпрома, Председатель Комитета по холодильной промышленности Союза машиностроителей России, Почетный машиностроитель, академик Международной академии холода Ю.Н. Дубровин.

26 ноября состоится «День поставщика»: торгово-закупочная конференция с участием закупщиков свыше 20 федеральных и региональных сетей (Пятерочка, Магнит, О'КЕЙ, Лента, АШАН, Жизньмарт, Ярмарка, Байрам, Лукошко, Полушка Около, Everyday, «Алексеевский», «Башспирт», «ТАНТАНА»).

Всего на площадке Фестиваля состоятся свыше 30 мероприятий по вопросам продвижения товаров на маркетплейсах; новым формам ведения агробизнеса; кумысоделию; здоровому питанию; развитию профессионального образования; инновационным методам в гусеводстве; развития хлебопекарной отрасли; возможностям продаж для производителей на онлайн-платформе по работе с магазинами и другим ключевым направлениям, встреча с агроблогерами.

Регистрация слушателей на деловые мероприятия проходит на официальном сайте проекта prodexpoufa.ru/reg

Будем рады видеть Вас на празднике вкуса – Фестивале «Наш Бренд» с 26 по 29 ноября 2025 года в Уфе!

Оргкомитет Фестиваля:

(347) 246-42-02, 246-41-95, gosti@bvkexpo.ru,

www.prodexpoufa.ru

ООО БВК