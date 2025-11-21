Ни перроном описать

Депутаты заксобрания Нижегородской области рассмотрели поправку коллег из Госдумы к Уставу железнодорожного транспорта, обязывающую обеспечивать связью, питанием и гостиницами пассажиров опаздывающих поездов по аналогии с авиаперелетами. Против инициативы выступили представители Горьковской железной дороги: они напомнили, что трансфер пассажиров со многих перегонов невозможен. Компенсации уже предусмотрены уставом, закон потребует дополнительных затрат и увеличит цены на билеты, посчитали депутаты. Они отклонили проект, не учитывающий форс-мажор и страхование.

Комитет заксобрания Нижегородской области по транспорту рассмотрел поправку ЛДПР к ст. 110 Устава железнодорожного транспорта РФ. Депутаты Госдумы предложили обязать перевозчиков бесплатно обеспечивать связью, питанием и гостиницами пассажиров при задержке поездов. Инициатива аналогична нормам для авиакомпаний: ожидающим поезд более двух часов должны обеспечить два телефонных звонка и сообщения по электронной почте, а также прохладительные напитки. Задержка поезда на четыре часа днем и на шесть ночью гарантирует бесплатное горячее питание, на восемь часов — гостиницу и трансфер, следует из проекта закона.

В действующей редакции устава закреплены положения об ответственности перевозчиков и общие положения о перевозках, однако нет норм о предоставлении комплекса бытовых и социальных услуг пассажирам при нарушении сроков перевозки, отмечают в ЛДПР. Билет на поезд сопоставим по стоимости с авиабилетом, напомнил глава фракции в заксобрании Владислав Атмахов.

«Люди ценят свое время и стараются быстрее попасть из пункта А в пункт Б. Им часто приходится пересаживаться, опоздания нарушают логистику поездки. Ответственность за задержку должен нести перевозчик, который отвечает за качество услуги»,— полагает господин Атмахов.

Остальные депутаты, правительство и железнодорожники выступили против поправки. Замначальника Горьковской железной дороги Владимир Тюленев признал, что задержки случаются по разным причинам, однако принимать закон преждевременно. «Приводится сравнение с воздушным транспортом и аэропортами. Доставить пассажиров в гостиницу, если поезд остановится на перегоне где-нибудь в тайге или на полустанке, невозможно. Проект закона несет благие намерения, однако требует доработки»,— отметил господин Тюленев. Столь долгие задержки возможны только из-за чрезвычайных происшествий, добавил он.

Инициатива не содержит положения о форс-мажоре, согласился депутат Владимир Паков. «Нет вины перевозчика, если объявлена опасность атаки беспилотников или взорваны пути. Почему он должен платить? Во-первых, это наша безопасность. Во-вторых, любой пассажир свободно может выйти из поезда и пойти в кафе на вокзале. Каждый может купить себе бутылку воды»,— полагает Владимир Паков. Его коллега Василий Суханов счел некорректным сравнение железнодорожной инфраструктуры и тарифов с авиацией:

«Законопроект гуманный и даже в чем-то справедливый, но сложно реализуемый. Все, это приведет к увеличению стоимости билетов, станет обременением для пассажиров».

Сейчас пассажиры поездов вправе требовать компенсацию в размере 3% стоимости билета при опоздании на час по той же ст. 110 Устава железнодорожного транспорта РФ, добавил вице-спикер заксобрания Алексей Антонов. «Деньги на гостиницы и питание не берутся из воздуха. В итоге все эти расходы лягут на пассажиров, перевозчики включат их в стоимость билетов»,— предупредил господин Антонов. При покупке билета пассажир может оформить страховку на случай опоздания, и неясно, как быть со страховыми, если ответственность за задержки будут нести перевозчики. Председатель комитета Владимир Солдатенков обратил внимание коллег на то, что законопроект не содержит статистики опозданий поездов, чтобы оценить масштаб проблемы. «Неясно, как исполнять закон: для этого потребуется создать гостиничную инфраструктуру на всей протяженности железной дороги»,— подытожил он.

Депутаты отклонили законопроект. Директор государственно-правового департамента Нижегородской области Леонид Литвиненко отметил, что инициатива вызывает больше вопросов, чем ответов о перспективах реализации закона.

