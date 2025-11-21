Сегодня в Самаре матчем «Акрон»—«Сочи» стартует 16-й тур РПЛ. В ближайшие выходные болельщиков ждут сразу два ярких противостояния: дерби «Спартак» — ЦСКА в Тушино и встреча «Локомотив» — «Краснодар» на «РЖД Арене». Шансы команд оценивал спортивный обозреватель “Ъ FM” Владимир Осипов.

«Спартак»—ЦСКА — это точно главный матч предстоящего футбольного уикенда. Обсуждать игру начали задолго до стартового свистка, здесь не упускают ни одного нюанса: от погоды до внушительного десанта армейцев в сборную России. Конечно же, эксперты пытаются предсказать, что покажут красно-белые после отставки Деяна Станковича. Букмекеры увидели в этом позитив для команды и сделали хозяев явными фаворитами предстоящего противостояния. Представьте, шансы «Спартака» на победу оцениваются почти в 50%, а ЦСКА — всего в 28%.

Причины объяснил комментатор Александр Аксенов: «Так часто бывает, что действительно команда после ухода тренера эмоционально себя по-другому чувствует. У ЦСКА есть проблема, скажем так, с длиной скамейки, и "Спартак" в этом смысле превосходит армейцев. Я не удивлюсь, если "Спартак" выиграет, думаю, сейчас многие именно этого ожидают. Потому что сейчас "Спартак" будет другим, понесется сразу вперед, эмоции, будут вгрызаться в эти мячи, комбинировать».

Конечно, все ждут результативного футбола, что неудивительно: команды играют в атаку, а в первом круге забили в ворота друг друга пять мячей. Армейцы тогда выиграли 3:2. Только после этого три мяча красно-синие в чемпионате больше никому не забивали. И про недавние высказывания главного тренера армейцев Фабио Чалестини о том, что его команда на пределе, никто не забыл. Между прочим, в прошлый раз, когда в сборную страны уезжала половина основного состава ЦСКА, команда уступила «Локомотиву» 0:3. И все же отставка главного тренера «Спартака» на фоне всего этого выглядит серьезнее, уверен Александр Гришин, который не один год играл за ЦСКА: «Есть проблемы, новый тренер, новые какие-то веяния будут, все равно тренировочный процесс будет немножко изменен. Поэтому для меня в данном матче фаворитом является ЦСКА».

Мы действительно привыкли говорить, что армейцы — это стабильность. К тому же в воротах у гостей будет Игорь Акинфеев, который не раз доказывал, что умеет спасать, даже когда кажется, что это уже нереально. Возможно, поэтому даже те, кто играл за «Спартак», как, например, Эдуард Мор, очень осторожны в оценках: «Можно чего угодно ожидать, учитывая, что из "Спартака" Станкович ушел в отставку. При этом футболисты сильные, на мой взгляд, сильнее, чем в ЦСКА, и команда играет дома».

Конечно, центральную игру тура в прямом эфире покажет общедоступный телеканал «Матч ТВ». Начало в субботу в 16:45. А в воскресенье в 19:45 стартует еще одна игра, которую нельзя оставить без внимания, — «Локомотив»—«Краснодар». Она тоже будет показана в прямом эфире федерального спортивного телеканала. На фоне таких вывесок встреча московского «Динамо» с динамовцами Махачкалы, конечно, выглядит не так ярко, но посмотреть, какой футбол покажут бело-голубые после отставки Валерия Карпина, очень интересно. Тем более что противостояние двух «Динамо» пройдет в воскресенье перед игрой «Локомотива» и «Краснодара».

Владимир Осипов