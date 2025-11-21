Из суда на СВО ушел батальон

Уголовное дело о коррупции в отдельном батальоне ДПС в Иркутске завершилось тем, что осудили только посредников и взяткодателей. При этом женщина-посредник, получившая восемь лет лишения свободы, начнет отбывать срок лишь в 2038 году, а трое взяткодателей были осуждены условно и к штрафам. Главные же фигуранты уголовного дела, экс-полицейские, обвиняемые в получении 5 млн руб., отправились на СВО. Пост «Дальний» в Иркутске, на котором они работали, закрыт.

Куйбышевский районный суд Иркутска рассмотрел уголовное дело в отношении десяти местных жителей, среди которых были сотрудники отдельного батальона ДПС ГИБДД МУ МВД России «Иркутское», а также гражданские лица. Они обвинялись в получении, даче и посредничестве в даче взяток. Деньги предназначались за беспрепятственный проезд лесовозов через стационарный пост ДПС в Иркутске.

В суде было установлено, что в период с 2018 по февраль 2022 года участники группы, в которую входили инспекторы дорожно-патрульной службы, организовали на систематической основе получение взяток от водителей и представителей организаций за беспрепятственный проезд лесовозов через стационарный пост ДПС «Дальний» в Иркутске.

Следствие смогло доказать, что за этот период они получили в общей сложности более 5 млн руб.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов общей юрисдикции Иркутской области, в ходе рассмотрения производство по уголовному делу в отношении шести подсудимых (командира батальона, командира взвода и инспекторов ДПС) было приостановлено в связи с заключением ими контрактов о прохождении военной службы в зоне СВО.

Решением суда реальный срок наказания получила лишь Анна Турова, которая на этапе возбуждения уголовного дела обвинялась в посредничестве во взятках. Ей назначено наказание в виде восьми лет лишения свободы со штрафом в размере 1,2 млн руб. Кроме того, в доход государства у нее был конфискован эквивалент взятки в размере 1,4 млн руб. Однако исполнение наказания для женщины отсрочено до 2038 года, когда ее ребенку 2024 года рождения исполнится 14 лет.

Еще двое подсудимых — водители лесовозов Дмитрий Ильин и Александр Щербаков — признаны виновными в даче взяток. Им назначено по семь лет лишения свободы условно с испытательным сроком пять лет. В качестве дополнительного наказания на каждого из фигурантов наложены штрафы в размере более 200 тыс. руб. Десятый фигурант уголовного дела, Александр Серебренников, связанный с бизнес-структурами, которым принадлежали лесовозы, был признан посредником в передаче взяток. Ему назначен штраф в размере 1,1 млн руб.

Дело рассматривалось около двух лет, с января 2024 года.

Длительность рассмотрения была связана с его большим объемом, материалы уголовного дела составили более 175 томов. Как сообщил “Ъ” источник, знакомый с рассмотрением, около года назад командир отдельного батальона и его подчиненные одномоментно подали заявления о намерении заключить контракт с Минобороны. В конце 2024 года экс-полицейские убыли в зону проведения специальной военной операции.

Сотрудники ДПС были задержаны в начале марта 2022 года. Спецоперация проводилась представителями главного управления собственной безопасности МВД России и ФСБ России, местные силовики не обладали информацией об их действиях. Имена полицейских после задержания раскрыло ГСУ СКР: это командир батальона ДПС Владимир Егоров, а также его подчиненные — командир взвода Владимир Болдырев, инспекторы Дмитрий Климентьев, Алексей Кузовков, Евгений Лузин, Сергей Вышинский. Обвинительное заключение по уголовному делу в их отношении утверждал замгенпрокурора России Дмитрий Демешин.

Месяц спустя после задержания полицейских стационарный пост «Дальний», на котором они работали, был закрыт. Он действовал с 70-х годов XX века. Через него проходит региональная магистраль, связывающая Иркутск и богатые лесом северные районы Приангарья.

Влад Никифоров, Иркутск